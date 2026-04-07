Odigrao 12 minuta, pa opet ide na pauzu: Poznat stepen povrede Dušana Vlahovića

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Srpski napadač Dušan Vlahović doživio je novi peh i ponovo će morati van terena.

Dušan Vlahović nova pauza zbog povrede Izvor: Matteo Bottanelli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski napadač Dušan Vlahović doživeo je novu povredu i neće ga biti na terenu oko mjesec dana. Samo što se vratio poslije višemjesečne pauze, srpskog asa je zadesio novi peh tokom zagrijavanja na poluvremenu utakmice sa Đenovom. Jutros je podvrgnut medicinskim testovima u Torinu i otkrivena mu je lakša povreda lijevog lista.

Juventus se oglasio zvaničnim saopštenjem i nije imao lijepe vijesti za navijače. "Testovi su otkrili blagu povredu soleusa. Tokom zagrijavanja u drugom poluvremenu utakmice protiv Đenove, Dušan Vlahović je zadobio problem sa lijevim listom, nakon čega je jutros podvrgnut dijagnostičkim testovima", navodi se u izvještaju "stare dame".

Očekuje se da će proces rehabilitacije i vrijeme oporavka trajati oko mjesec dana. Srpski napadač će gotovo sigurno propustiti utakmice protiv Atalante i Bolonje, ali je pod znakom pitanja i meč sa Milanom, dok je povratak izvjestan za duel sa Veronom.

Lučano Spaleti je dugo čekao da ga ponovo ima u timu, ali će Vlahović biti primoran da ostane van terena još nekoliko sedmica. Očekuje se da se uskoro i konačno razjasni njegov status u klubu, a ova povreda i te kako komplikuje situaciju.

Inače, Vlahović je odigrao samo 12 minuta protiv Sasuola po povratku na teren, bio je planiran da zaigra u drugom poluvremenu protiv Đenove, ali ga je zadesila nova nevolja.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC