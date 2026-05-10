Partizan rutinski ušao u polufinale, čeka Zvezdu: U Sarajevu sa "pola gasa" izbacio Bosnu

Dragan Šutvić
Partizan savladao Bosnu i u revanšu i ušao u polufinale ABA lige. Čeka pobjednika serije Zvezda - Cedevita Olimpija (1-0, revanš u utorak).

Bosna Partizan 73:87 Izvor: ABA liga/KK Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Partizan je "dvokorakom" ušao u polufinale ABA lige, pobijedivši Bosnu i u revanšu u Sarajevu - 87:73 (26:17, 29:25, 13:18, 19:13). Predvođen Isakom Bongom (18 poena), Sterlingom Braunom i Tonijem Džekirijem (po 13 poena), tim Đoana Penjaroje nije dopustio da njegova pobjeda bude ugrožena ni na trenutak.

Bosna je dobro počela zahvaljući seriji 7:0 Edina Atića, ali čim je Sterling Braun "dodao gas" i ubacio dvije uzastopne trojke, Beograđani su uhvatili ritam i do kraja nisu dopustili protivniku da se vrati u meč.

I bez trojice odsutnih igrača i uz rano zarađene četiri lične greške plejmejkera Karlika Džounsa, crno-bijeli su bez problema slavili u hali Zetra, koja je sa 3.333 gledalaca bila slabije ispunjena nego na prethodnom gostovanju Partizana ove sezone.

Utisak je da su crno-bijeli uz pobjedu sačuvali i snagu za nastavak završnice sezone, u kojoj će sačekati pobjednika četvrtfinalne serije Crvena zvezda - Cedevita Olimpija, u kojoj crveno-bijeli vode 1-0 i imaju prednost pred revanš u utorak u Ljubljani. 

