logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pašalić ponosan na košarkaše Bosne: Dali smo sve od sebe, nemam šta da zamjerim momcima

Pašalić ponosan na košarkaše Bosne: Dali smo sve od sebe, nemam šta da zamjerim momcima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Porazom od Partizana u "Zetri", košarkaši Bosne završili sezonu u ABA ligi.

Muhamed Pašalić nakon eliminacije Bosne od Partizana Izvor: ABA liga j.t.d./Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Bosna nije imala snage da iznenadi Partizan, pa beogradski "crno-bijeli" nakon dvije pobjede protiv Sarajlija nastavljaju put u ABA ligi, dok se za "studente" završava jadranska sezona.

Tim Muhameda Pašalića bio je tvrd orah ove sezone svima u regionalnom takmičenju, ali dalje od četvrtfinala nije se moglo. Večeras je u "Zetri" doživio poraz 73:87.

"Skraćena rotacija, nedostatak Majkla Janga i Janarija Joesaara se osjetila. Ali ovih šest-sedam momaka što su igrali, stvarno su dali sve od sebe. Nažalost, ovdje naše putovanje u ABA ligi završava, ali mislim da treba i te kako da budemo zadovoljni", rekao je Pašalić nakon utakmice.

Bilo je u redovima Bosne mnogo problema, ali na kraju je ostvaren zapažen rezultat u ABA ligi.

"S obzirom na sve što nas je pratilo ove sezone, da završimo na tom sedmom mjestu, da dođemo u duel sa ekipom Partizana, koja je sigurno jedna od najboljih ekipa u ABA ligi, to je i neki vid nagrade. Šteta, možda nismo iskoristili naše šanse u Beogradu na neki bolji način, ali to je košarka. Čestitke ekipa Partizana na pobjedi. Mi idemo da se dobro odmorimo i spremimo za završnicu domaćeg prvenstva", poručio je trener Bosne.

Košarkaše Bosne sada očekuje desetak dana pauze, a onda će, po završetku Lige 4, saznati rivala u završnici bh. prvenstva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Bosna KK Partizan Muhamed Pašalić ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC