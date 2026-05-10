Porazom od Partizana u "Zetri", košarkaši Bosne završili sezonu u ABA ligi.

Izvor: ABA liga j.t.d./Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Bosna nije imala snage da iznenadi Partizan, pa beogradski "crno-bijeli" nakon dvije pobjede protiv Sarajlija nastavljaju put u ABA ligi, dok se za "studente" završava jadranska sezona.

Tim Muhameda Pašalića bio je tvrd orah ove sezone svima u regionalnom takmičenju, ali dalje od četvrtfinala nije se moglo. Večeras je u "Zetri" doživio poraz 73:87.

"Skraćena rotacija, nedostatak Majkla Janga i Janarija Joesaara se osjetila. Ali ovih šest-sedam momaka što su igrali, stvarno su dali sve od sebe. Nažalost, ovdje naše putovanje u ABA ligi završava, ali mislim da treba i te kako da budemo zadovoljni", rekao je Pašalić nakon utakmice.

Vidi opis Pašalić ponosan na košarkaše Bosne: Dali smo sve od sebe, nemam šta da zamjerim momcima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ABA liga/KK Bosna BH Telecom/Ednan Turalić Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: ABA liga/KK Bosna BH Telecom/Ednan Turalić Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: ABA liga/KK Bosna BH Telecom/Ednan Turalić Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ABA liga/KK Bosna BH Telecom/Ednan Turalić Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: ABA liga/KK Bosna BH Telecom/Ednan Turalić Br. slika: 5 5 / 5

Bilo je u redovima Bosne mnogo problema, ali na kraju je ostvaren zapažen rezultat u ABA ligi.

"S obzirom na sve što nas je pratilo ove sezone, da završimo na tom sedmom mjestu, da dođemo u duel sa ekipom Partizana, koja je sigurno jedna od najboljih ekipa u ABA ligi, to je i neki vid nagrade. Šteta, možda nismo iskoristili naše šanse u Beogradu na neki bolji način, ali to je košarka. Čestitke ekipa Partizana na pobjedi. Mi idemo da se dobro odmorimo i spremimo za završnicu domaćeg prvenstva", poručio je trener Bosne.

Košarkaše Bosne sada očekuje desetak dana pauze, a onda će, po završetku Lige 4, saznati rivala u završnici bh. prvenstva.