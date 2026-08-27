"Želim kao Kevin Panter": Kajl Olmen spreman da se dokaže navijačima Partizana

Kajl Olmen će odigrati svoju prvu sezonu u Evroligi, a nekadašnji kapiten Partizana Kevin Panter mu je inspiracija.

Izvor: MN Press/BC Partizan TV/Printscreen

Američki košarkaš Kajl Olmen predstavio se navijačima Partizana intervjuom na klupskoj televiziji. Ono što je jako zanimljivo za nekadašnjeg igrača Turk Telekoma je da mu je bivši kapiten crno-bijelih Kevin Panter kao stariji brat. Beograd mu nije nepoznat, pošto od 2025. godine nosi dres Crne Gore i često je boravio u prestonici Srbije, a često je slušao o velikom rivalstvu sa Crvenom zvezdom.

Ov će biti njegova prva sezona u Evroligi, nakon što je u Evrokupu bilježio sjajne prosjeke. "Godinama radite kako biste stigli do ovog nivoa i lepo je kada za to budete nagrađeni. Želim da mi ovo bude najbolja sezona. Biće izazova, ali naporno radim kako bih mogao da ih savladam. Želim da moj tim pobjeđuje. Ne znam šta da očekujem jer mi je ovo prva godina, ali šta god da se dogodi tokom utakmica i sezone, biću spreman", rekao je Olmen za Partizan TV.

Za sada je zadovoljan ulogom i saradnjom sa trenerom Đoanom Penjarojom i vjeruje da će se sve kockice posložiti do starta nove sezone.

"Ne znam mnogo o novim saigračima. Polako ih upoznajem, učim kakvi su i odakle dolaze. Zasad sve izgleda dobro i stvari dolaze na svoje mesto. Sastav ekipe odgovara stilu koji trener želi da uspostavi. Imamo veliki broj nesebičnih igrača koji žele da se dokažu. Mislim da imamo dobru i brzu grupu."

Iako mu se Beograd dopada, postoji jedna stvar kojom nije baš oduševljen... "Ranije sam bio u Beogradu i dopada mi se. Vrijeme je lijepo, ljudi su sjajni, kao i hrana. Saobraćaj ponekad zna da bude čudan, ali ne žalim se. Zasad je sve odlično."

Upoznat je sa rivalstvom Partizana i Crvene zvezde, ali priznaje da prije potpisa nije previše znao o istoriji kluba.

"Znam da je klub dio jednog od najvećih rivalstava i da imamo jednu od najboljih navijačkih baza. Neki moji prijatelji igrali su ovdje, pa sam ih gledao, ali ne znam previše o istoriji kluba."

Kevin Panter kao stariji brat

Informacije iz prve ruke mu je prenio nekadašnji igrač Partizana Džejlin Smit, sa kojim je delio svlačionicu u Turk Telekomu.

"Malo sam se raspitivao, ali ne previše. Od početka mi se dopala prilika, kao i stil igre koji trener želi da uspostavi. Nisam postavljao mnogo pitanja. Džejlin Smit mi je prošle sezone bio saigrač, pa smo malo razgovarali."

Olmen je počeo evropsku karijeru u istom klubu kao Kevin Panter, grčkom Lavriju. Vrlo dobro zna koliko Panter znači navijačima Partizana i nada se da će uspjeti da ostvari makar sličnu konekciju sa navijačima.

"Malo smo pričali. On mi je poput starijeg brata i pratim svaku njegovu utakmicu, pa sam ga gledao i dok je igrao ovdje. Vidio sam kakvi su navijači i kako je reagovao na pobjede i poraze. Pratio sam koliko radi, kako dolazi prije treninga i ostaje poslije njega. Dopada mi se način na koji predvodi ekipu, pa ako bih mogao nešto da preuzmem od njega, bila bi to sposobnost da bude vođa", kaže Olmen i dodaje:

"Nadam se da ćemo imati istu takvu povezanost. Znam da je prošle godine bilo određenih problema, pa se nadam da ponovo možemo da izgradimo taj odnos i provedemo nekoliko lijepih godina zajedno, kao u periodu kada je Kevin bio ovdje", zaključio je Kajl Olmen.