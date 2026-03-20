Zvezda nije izdržala, evo kako sada stoji na tabeli Evrolige: Odmah poslije meča saznala je i lošu vijest

Zvezda nije izdržala, evo kako sada stoji na tabeli Evrolige: Odmah poslije meča saznala je i lošu vijest

Autor Goran Arbutina
Crvena zvezda izgubila od Panatinaikosa u Atini, gdje je diktirala meč tri četvrtine, a onda ispustila velikana.

Tabela Evrolige poslije 32 kola Izvor: MN Press/flashscore

Košarkaši Crvene zvezde doživjeli su poraz u Atini protiv Panatinaikosa 74:82, u meču u kojem su krajem treće četvrtine imali vođstvo od 12 razlike, ali su onda u posljednjoj četvrtini potpuno stali. Sada su deveti na tabeli i imaju skor 18-14, kao još pet timova.

Malo ko je mogao da računa da će pobijediti domaćina Fajnal-fora u maju, ali imala je priliku i žaliće za njom, pogotovo kada sazna da je Žalgiris u isto vrijeme pobijedio Real Madrid 87:85 i poslao Zvezdu u plej-in zonu.

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige poslije 32. kola, a šest rundi prije kraja: 



Standings provided by Sofascore

Šta čeka Zvezdu do kraja?

Pred crveno-bijelima su još četiri utakmice u gostima, a dvije kod kuće. Ovo je njen raspored: 

  • 25. mart, Baskonija - Zvezda
  • 27. mart, Barselona - Zvezda
  • 2. april, Zvezda - Partizan
  • 7. april, Zvezda - Pariz
  • 10. april, ASVEL - Zvezda
  • 16. april, Real - Zvezda

