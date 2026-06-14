Koš karijere Majkla Džordana nije trebalo da važi: NBA liga priznala decenijama kasnije

Na današnji dan, 14. juna 1998. godine, Majkl Džordan donio je Čikago Bulsima pobjedu i titulu protiv Jute - posljednju u istoriji te franšize. Ipak, svemu je prethodo faul u napadu.

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Na današnji dan 1998. godine Majkl Džordan dao je jedan od najvažnijih koševa u istoriji košarke. Em-Džej, najveći svih vremena, pogodio je za pobjedu protiv Jute preko čuvara Brajona Rasela i donio svojim Bulsima šestu i posljednju titulu NBA šampiona.

Bio je to posljednji trenutak pred Džordanov drugi i pretposljednji oproštaj od košarke, tada sa 35 godina. Preuzeo je loptu u posljednjem napadu, pri vođstvu Jute 86:85 i nakon što je izbio loptu iz ruku Karlu Melonu, iznenadio ga je sa strane i krenuo u napad za titulu, jer su Bulsi tada vodili 3-2 u finalnoj seriji.

Džordan je znao od starta da će igrati "jedan na jedan" protiv svoje sjenke u tom finalu, Brajona Rasela. Sačekao je da prođe dovoljno vremena, krenuo u prodor i "krosoverom" izbacio čuvara iz igre. Doduše, ne samo tim driblingom, već i kontaktom koji bi drugim igračima vjerovatno bio sviran kao faul u napadu.

Ipak, to da je Džordan gurnuo Rasela "promaklo" je sudijama, a Juta više nikad nije prišla tako blizu tituli. "Džordan ga je odgurnuo", i dan-danas naziv je interneta u dvorani Džeza, u kojoj nemaju dilemu da li je to bio najveći trenutak NBA lige ili gruba greška sudije.

Džordanov šut okončao zlatne devedesete

Uostalom, i NBA liga u svojim sjećanjima na taj duel i trenutak priznaje da je Džordan "blago odgurnuo Brajona Rasela".

Tim košem, na 5,2 sekunde do kraja, Džordan je donio treću titulu u nizu, a ukupno šestu Bulsima. Vratio se nakon toga iz penzije 2001. godine i igrao do 2003. za Vašington Vizardse, ali ništa nije nadmašilo šut za pobjedu u Solt Lejk Sitiju.

Takođe, tim pogotkom Džordan je spriječio slavni tandem Jute, Karl Meloun - Džon Stokton - da osvoji titulu, što "Poštar" Meloun sedam godina kasnije nije uspio ni u Los Anđeles Lejkersima, u kojima je završio karijeru kraj Kobija Brajanta i Vlade Divca.

Ostala je ta sekvenca kao jedan od brojnih dokaza Džordanove veličine - savršeno ukradena lopta Melounu, preuzeta odgovornost i koš koji je zaustavio vrijeme u čitavom svijetu dok je lopta letjela. Kada je prošla kroz mrežicu, to nije bio samo (privremeni) kraj njegove karijere, već i kraj dinastije Čikago Bulsa i kraj velike ere NBA lige. Vjerovatno najpopularnije ere u istoriji košarke.

"Znao sam šta će Džordan da uradi, odgurnuo me je"

Džordanov čuvar Brajon Rasel govorio je iskreno o tom momentu 2018.

"Znao sam gdje želi da se postavi i gdje hoće da dođe. Visok sam 201 centimetar, a on 198. Imao je 97 kilograma, a ja oko 100. Zato sam razmišljao u stilu 'Ne može da me dobije.' Zato je uradio nešto što svijet nije vidio. Tim malim potezom me je dodatno odgurnuo, da bi stigao do svoje idealne pozicije za šut", rekao je Rasel za "Dezert Njuz".

"Znao je šta ću da uradim i znao sam gdje hoće da se postavi i uradio sam sve da ga 'isiječem'. Bio sam korak ispred, ali onda je pomislio: 'Hajde sada da malo odgurnem Rasa i onda ću da šutnem.' Ipak, znao sam gdje je krenuo", dodao je košarkaš koji je igrao za Jutu do 2022 čak devet godina, pa poslije toga za Vašington, Lejkerse, Denver...

Pogledajte trenutak karijere i taj duel protiv Džordana: