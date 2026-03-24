Bivši košarkaš sarajevske Bosne pobijedio u srpskom kvizu: U dresu Jugoslavije igrao protiv Majkla Džordana

Bivši košarkaš Bogoljub Đurić podijelio je zanimljive detalje iz prošlosti.

Bivši košarkaš Bogoljub Đurić učestvovao je u kvizu Potjera i tom prilikom govorio nevjerovatnim dešavanjima u karijeri. Imao je priliku da nosi dres Radničkog iz Kragujevca, potom Bosne, a na sve to igrao je i protiv Majkla Džordana. Bilo je to davno, kad se još nije znalo u kakvog igrača će izrasti, sad već NBA legenda, ali prema riječima Bogoljuba postojali su jasni nagovještaji.

Đurić je i profesor matematike, u penziji, a tokom razgovora sa domaćinom kviza Jovanom Memedovićem otkrio je detalje iz prošlosti.

Jovan Memedović: Profesionalno ste se bavili košarkom?

Bogoljub Đurić: Tako je. Igrao sam od 15. godine, bavim se košarkom pedeset i jednu, pedeset dvije godine. Kao igrač, poslije kao trener.

Jovan Memedović: Gdje ste igrali?

Bogoljub Đurić: Odrastao sam u košarkaškom klubu Radnički iz Kragujevca. Igrao četiri godine u Bosni Sarajevo, 16 puta za reprezentaciju Jugoslavije.

Jovan Memedović: Sa Bosnom da li ste osvojili nešto?

Bogoljub Đurić: Sa Bosnom u čuvenoj 1982/83 osvojili smo prvenstvo SFRJ u onoj čuvenoj poništenoj utakmici.

Jovan Memedović: Pa bravo, Bogoljube - dobra karijera. Hvala. Sad kao trener, je l'?

Bogoljub Đurić: Radim sa mlađim kategorijama. Kad sam prestao da igram bio tri godine trener seniora. Međutim, vidio sam da moj nervni sklop nije za to i onda sam od 1991. odlučio da se bavim samo djecom, matematikom i košarkom.

Zanimljivo je i da Đurić nije mogao da pojača Crvenu zvezdu.

Bogoljub Đurić: U Bosnu sam došao 1981. Godinu dana ranije je bio neuspješan pokušaj dolaska u Zvezdu na poziv Ranka Žeravice. Tada je bilo pravilo ispisnice, pošto nije bilo ugovora, Radnički mi nije dao ispisnicu da pređem u Zvezdu. Tako sam sljedeće godine prešao u Bosnu.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da je Bogoljub svojevremeno igrao protiv legendarnog Majkla Džordana. "Reprezentacija Jugoslavije je išla na studijsku turneju u Sjedinjene Američke Države. Bio sam član reprezentacije te godine, a Majkl Džordan je bio "frešmen", znači student prve godine na Univerzitetu Severna Karolina. U toj utakmici se nije znalo ko će biti Džordan, ali činjenica da je počinjao kao student prve godine dovoljno govori. Nažalost, izgubili smo tu utakmicu u produžetku, ali najbolji igrač nije bio niko od njih, već pokojni Dražen Praja Dalipagić koji je dao 48 poena i odigrao fenomenalnu utakmicu", ispričao je u kvizu na RTS-u.

Đurić je individualnom dijelu pobijedio bivšeg kolegu, sada tragača Dušana Macuru, a zatim je sa još jednim takmičarem osvojio 1.200.000 dinara (10.000 evra).

