Ovako je Jokić srušio rekord Majkla Džordana: Nikola radi što niko drugi u NBA ne može

Ovako je Jokić srušio rekord Majkla Džordana: Nikola radi što niko drugi u NBA ne može

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić asistirao Pejtonu Votsonu preko cijelog terena, a košarkaši Šarlota ostali zbunjeni.

Kako je Nikola Jokić oborio rekord Majkla Džordana Izvor: X/NBA/printscreen

Košarkaši Denvera savladali su Šarlot u noći između nedjelje i ponedjeljka, a ponovo je centralna figura meča bio Nikola Jokić. Najboljem igraču na planeti jedan skok nedostajao je za novi tripl-dabl učinak u najjačoj košarkaškoj ligi, a meč je obilježio i spektakularnom asistencijom preko cijelog terena.

Jokić je na meču protiv Šarlota nadmašio Majkla Džordana po broju asistencija u NBA karijeri, a jedna od njih bila je posebna. Protivnički košarkaši nisu bili dovoljno fokusirani, pa je srpski centar bacio pas preko cijelog terena, pogodio loptom svog saigrača Pejtona Votsona i omogućio mu da postigne lake poene. Pogledajte kako je to izgledalo:

Kada su košarkaši Šarlot Hornetsa shvatili šta se dešava na terenu, već je bilo kasno. Lopta koju je Nikola Jokić lansirao već je u punoj brzini letjela ka Votsonu, kojem nije bilo teško da poentira. Za ovakav potez potrebna je izuzetna snaga, ali smo od Nikole Jokića navikli da baca paseve preko cijelog terena i tako svojim saigračima pomaže da postižu koševe.

Plejmejkerske sposobnosti Nikole Jokića već su svima dobro poznate, a on će uskoro postati i rekorder po broju asistencija u NBA ligi kada je riječ o centrima. Pitanje je trenutka u kojem će prestići Karima Abdul-Džabara, a kada se to desi Jokić će se plasirati među 50 najboljih asistenata u istoriji NBA lige. Naravno, sudeći po brojkama koje bilježi, u narednim godinama će značajno popraviti taj plasman i karijeru vjerovatno završiti mnogo bliže vrhu.

