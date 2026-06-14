Real Madrid šokirao cijelu Evropu transferom: Murinjo izvukao keca iz rukava od 50 miliona

Real Madrid doveo Žozeu Murinju prvu želju - fudbalera Čelsija Marka Kukurelju

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Real Madrid doveo je lijevog beka Čelsija Marka Kukurelju (27) za 50 miliona evra. Uprava na čelu sa predsjednikom Florentinom Perezom odmah je ostvarila želju novog trenera Žozea Murinja, koji je dolazak Španca ocijenio kao prioritet.

Kukurelja je nekadašnji đak i prvotimac Barselone koji nikad nije dobio priliku na Nou Kampu, oa je izgradio ime na pozajmicama u Eibaru i Hetafeu, a poslije toga u Premijer ligi u - Brajtonu i u Čelsiju.

Ovaj transfer Evropa nije očekivala

Fudbaler koji pokriva pozicije kraj lijeve aut-linije trenutno je sa reprezentacijom Španije na Svjetskom prvenstvu, a kada se vrati postaće važan igrač novog, Murinjovog Reala.

Njegovim dolaskom Real će dobiti pouzdanu opciju na jako bitnoj poziciji, na kojoj je Ferlan Mendi često odsustvovao zbog povrede, Realov đak Fran Garsija je pred odlaskom, a pokušaj sa Alvarom Karerasom prošle sezone nije dao rezultat koji je klub htio.