logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Žoze Murinjo "ukrao" već viđeno pojačanje Barselone: Stigao u Real i odmah napravio haos

Žoze Murinjo "ukrao" već viđeno pojačanje Barselone: Stigao u Real i odmah napravio haos

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Real Madrid promovisao Murinja, pa mu doveo Bernarda Silvu (31) kao najveće ljetno pojačanje.

Bernardo Silva potpisuje za Real Madrid Izvor: Profimedia

Real Madrid je prvo saopštio da se Žoze Murinjo vraća na klupu, a onda portugalskom stručnjaku počeo da ispunjava želja! Vjerovatno najveća za ovo ljeto bio je dolazak njegovog zemljaka Bernarda Silve (31), dosadašnjeg igrača Mančester sitija i "tihe patnje" Barselone.

Iako je u jednom trenutku djelovalo da je Silva na korak od odlaska u Kataloniju, dobro obaviješteni Fabrisio Romano tvrdi da će Bernardo potpisati ugovor sa Real Madridom. Navodno, već je dogovorena dvogodišnja saradnja uz mogućnost produžetka za još jednu sezonu - što bi moglo da znači da Bernardo Silva sve do kraja karijere ostaje u Madridu.

Silva će u avgustu napuniti 32 godine, ali je procjena Reala da u njemu ima još mnogo fudbala. Iako nije tip igrača kakve je Murinjo obožavao kroz karijeru, Silva sada dolazi na insistiranje slavnog trenera, kojem je povjeren veoma važan zadatak rekonstrukcije igračkog kadra na stadionu "Santijago Bernabeu".

Bernardo Silva je ponikao u mlađim kategorijama Benfike, tima koji je do prije neki dan trenirao upravo Žoze Murinjo. Portugalski klub zaradio je 15 miliona evra prodajom Murinja u Madrid, a isto novca dobili su i u januaru 2015. godine kada su Bernarda Silvu prodali u Monako. Kasnije je portugalski majstor fudbala napravio transfer u Mančester siti i to za tačno 50 miliona evra. Od 2017. godine do sada odigrao je 460 mečeva za "građane", uz 76 golova i 77 asistencija.

Ofanzivac iz Portugala je u dresu Benfike osvojio šampionsku titulu, Kup Portugala i Liga kup, sa Monakom je bio najbolji u francuskom prvenstvu, a sa Mančester sitijem je napunio klupsku vitrinu trofejima. Za devet godina na stadionu Etihad osvojio je šest šampionskih titula, tri FA kupa, pet Liga kupova, tri Komjuniti šilda, Ligu šampiona i FIFA Svjetsko prvenstvo za klubove. Kao reprezentativac Portugala ima osvojene dvije Lige nacija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Real Madrid Bernardo Silva

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC