Džoel Bolomboj o novom ugovoru u Crvenoj zvezdi: "Volio bih da ostanem"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Da li Crvena zvezda treba da zadrži Džoela Bolomboja? Oglasio se i snažni košarkaš i ima jasnu želju po tom pitanju.

da li dzoel bolomboj ostaje u zvezdi Izvor: Arena Sport /Printscreen

Džoel Bolomboj je miljenik navijača Crvene zvezde i ugovor mu ističe na kraju sezone, kao i još nekim vodećim igračima na Malom Kalemegdanu. Da li će Bolomboj ostati u crveno-bijelom dresu i četvrtu sezonu zaredom? To za sada nije poznato, ali košarkaš sa američkim, ruskim i ukrajinskim pasošem ima želju.

"Da, volio bih (da ostanem, prim. aut.)", rekao je Džoel Bolomboj tokom intervjua za TV Arena Sport u emisiji "Oni vole Srbiju" kod novinarke Kristine Tomić.

"Nikad ne bih rekao ne, ali svakako... Ako tako bude išlo, neka bude tako. Ako ne, i to je isto u redu zato što razumijem i drugu stranu. Nekad nešto ne uspije iz bilo kog razloga. Ali stvarno mi se sviđa ovdje. Nositi dres Crvene zvezde je posebno", naglasio je Bolomboj koji priznaje da uživa u Beogradu.

Takođe, Bolomboj je istakao i da mu odgovara "hemija" sa trenerom Sašom Obradovićem i ističe da se sa njim slaže najbolje od svih trenera sa kojima je sarađivao u karijeri.

Istovremeno, cijeni i što je Crvena zvezda imala strpljenja za njega jer je gotovo godinu dana pauzirao zbog povrede, tako da su ga svi jedva čekali opet na terenu. Snažni centar ove sezone prosječno bilježi 6,5 poena i 5,6 skokova po meču, a baš protiv Panatinaikosa u prošlom kolu odigrao je svoj najbolji meč od povrede i zabilježio je 12 poena.

