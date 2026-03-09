Prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović o izborima u klubu i aktuelnoj situaciji.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović opet se oglasio o izborima u klubu, poručivši da nije sasvim siguran da li će se uopšte kandidovati, dok je poručio da onaj ko hoće da dođe u Humsku - mora da napravi ozbiljan plan i da obezbijedi ozbiljan novac ako hoće da preuzme projekat.

"Ne znam. Trenutno sam koncentrisan na sljedeću sezonu. Moramo da je pripremimo, da ostvarimo dobar rezultat... Izbori slijede nakon toga i nek se pripreme svi. To će biti utakmica. A da li ću ja učestvovati, o tom - potom. Razmisliću, poslije svega ovoga, da li bih išao tim putem ili ne", rekao je Ostoja Mijailović u intervjuu za "Meridijan Sport" u kome je rekao i da mora da se zna šta je dužnost predsednika kluba.

Vidi opis Ostoja Mijailović: "U Partizanu niko nije radio besplatno, pa i kad se kleo da mu je život" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

"Poslije Radojice Nikčevića nije bilo uobičajeno da neko iz biznisa bude predsjednik Partizana, bio je još samo jedan slučaj. Ali, smatram da naši klubovi ni ne zaslužuju predsjednike koji mogu da donesu novac. Ovdje najbolje prolaze oni koji žive od kluba, koji se prave velikomučenici, utjeraju organizaciju u minus, troše klupski novac i jedino radno mjesto im je predsjednik kluba. A u svijetu je potpuno normalno da su biznismeni na tim pozicijama. Oni moraju da donesu novac - a to je suština", naglasio je prvi čovjek Partizana i dodao:

"U ovom klubu niko nikad nije radio besplatno, koliko god se neko kleo da mu je Partizan život. Svi su odnijeli iz kluba do posljednjeg dinara. A kad odu u javnost i slušate ih, rekli biste da donose posljednju hranu i novac iz kuće da bi klub živio. Ovakvu upravu KK Partizan nikad niko više neće moći da okupi. Ko bi još došao da ga neko proziva, a on pri tom daje svoje pare? Što bi to neko radio?".

Istakao je Ostoja Mijailović da su predsjednici klubova u Srbiji uvijek "predstavljani kao lopovi", dodajući da je to postao uobičajen folklor kod navijača, a ističe da svi koji misle da mogu bolje - mogu da se kandiduju za njegovo mjesto.

"Neće mnogo vremena proći a imaćemo klupske izbore, pa neka podnesu kandidaturu, biznis planove, stave garancije da će svima sve platiti... Partizan nije moj privatni klub - to je klub navijača, ljudi koji ga vole, članova. Zna se kako se bira predsjednik, pa neka stave budžet na sto. Ja znam da kad odem neće biti dinara duga, a zatekao sam dugovanje od 15 miliona evra. Od budžeta od 400-500 hiljada evra za igrače, došli smo do toga da pored svih lomova ove sezone isplaćujemo 19,5 miliona bruto za igrače i trenere. A budžet za cijeli klub će biti 27 milion evra. Međutim, to je moj posao. I posao ljudi koji sjede u upravi i trpe uvrede, a uredno uplaćuju privatni novac jer vole Partizan. Ovdje ispadne da više vole Partizan oni koji omrse brke u klubu", zaključio je Mijailović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!