Zaboravljeni napadač Partizana se vratio u Humsku: Dao gol Crvenoj zvezdi i igrao na Mundijalu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Nekadašnji fudbaler Partizana Princ Tejgo vratio se u Beograd, kako bi gledao meč protiv Čukaričkog.

zaboravljeni napadac partizana princ tejgo ponovo u beogradu Izvor: MN PRESS

Veoma važan meč 29. kola Superlige Srbije igrali su Partizan i Čukarički, a utakmicu u Humskoj gledao je i jedan zaboravljeni napadač domaćeg tima. Iako su ga mnogi primijetili u loži na zapadu, nije bilo baš lako prisjetiti ko je čovjek koji je u veoma kratkom vremenskom roku postao miljenik navijača zbog golova u derbiju.

Utakmicu Partizana i Čukaričkog gledao je Princ Tejgo (39), svojevremeno snažni napadač tima iz Humske koji je ostao zapamćen zbog gola protiv Crvene zvezde. Navijači mu to ne zaboravljaju iako je bilo davno, a on se uopšte nije zadržao u dresu njihovog voljenog kluba.

Princ Tejgo je već godinama penzioner, a svojevremeno je imao veoma zanimljivu karijeru. Rođen je u Gani, a nakon igranja za lokalne klubove preko klubova iz Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata stigao u Evropu. Doveo ga je Hofenhajm, a upravo taj njemački klub ga je i pozajmio Partizanu u kojem je odigrao tek 18 mečeva, postigao 12 golova i osvojio duplu krunu.

Nakon epizode u Beogradu koja je potrajala samo šest mjeseci Princ Tejgo nigdje nije uspio da ponovi dobru formu. Bio je član Burse u Turskoj, zatim išao na pozajmicu u Saudijsku Arabiju, pa igrao u Maleziji, Izraelu i Bangladešu, čak četiri godine nakon što je prvobitno objavio kraj karijere.

Svojevremeno je Princ Tejgo bio i reprezentativac Gane, za koju je odigrao 36 mečeva. Srpski stručnjak Milovan Rajevac poveo ga je na Svjetsko prvenstvo 2010. godine, kada je Gana ispisala najljepše stranice svoje fudbalske priče, prolaskom grupne faze u kojoj je igrala i protiv Srbije.

