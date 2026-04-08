Ranko Stojić najavio privatizaciju srpskih klubova: "Krećemo od Dubočice"

Ranko Stojić najavio privatizaciju srpskih klubova: "Krećemo od Dubočice"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Spremaju se promjene u srpskom fudbalu i jedna od najvažnijih tema je privatizacija.

ranko stojic o privatizaciji srpskih klubova Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Na konferenciji "Put šampiona", koja je održana u organizaciji Fudbalskog saveza Srbije i Kurir Sporta, danas se prisutnima na panelu o budućnosti srpskog fudbala prvo obratio generalni sekretar FSS Branko Radujko, a zatim i direktor za strategiju i razvoj FSS Ranko Stojić.

Događaj je otvorila diskusija na temu "Srpski omladinski fudbal, kakva nam je budućnost?", gdje je Stojić govorio i o mogućoj privatizaciji.

"Mi imamo pravni osnov za transformaciju klubova, a to je neka vrsta privatizacije. U toku ovog mjeseca biće transformacija Dubočice iz Leskovca gdje će 70 odsto biti privatni kapital, a 30 odsto će biti ostavljeno lokalnoj zajednici. Do sada je Leskovac finansirao sa 35.000.000 dinara. Od sada će cijeli prvi tim finansirati privatni vlasnik firma Milenijum, a lokalna samouprava će finansirati samo omladinsku školu. To će biti tih 35.000.000 dinara što je jako veliki novac", objasnio je Stojić tokom današnjeg obraćanja.

"Dešava se da klubovi koji imaju članarine taj novac upotrebljavaju za prvi tim, a momci koji rade sa djecom imaju niske plate. Na ovaj način ovih 35.000.000 dinara će biti uloženo u omladinsku školu. Na ovaj način će treneri imati bolje infrastrukturne uslove, kao i plate. Tako će i neki treneri iz bolje organizovanih privatnih akademija preći u Dubočicu. Važno je da shvatimo da moramo da transformišemo klubove, a za trenere će tu biti najveći benefit", zaključio je on.

Možda će vas zanimati

