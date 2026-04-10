"Kako da ne pamtim taj meč protiv Duleta": Perasović ne zaboravlja Vujoševića i šok u Zagrebu

Hrvatski stručnjak Velimir Perasović je biranim riječima pričao o smrti Duška Vujoševića. Od izveštača MONDA iz Sankt Peterburga Nikole Lalovića

Smrt Duška Vujoševića potresla je košarkaški svijet. Od njega se opraštaju mnogi, posebno oni koji su ga poznavali. Jedan od njih je Velimir Perasović koji je imao samo reči hvale na račun najtrofejnijeg trenera u istoriji Partizana.

"Fantastičan čovjek, zadovoljstvo mi je da igram protiv njega. Pamtim da je uvijek bio izuzetno korektan i kada je dobijao i gubio, to su bile korektne situacije. Meni je bio dobar suparnik i dobar čovjek", rekao je Perasović srpskim medijima na turniru u Sankt Peterburgu.

Na pitanje koje mečeve protiv njega pamti odmah se setio finala Jadranske lige 2010. godine kada je Vujošević sa Partizanom pobedio Perasovićevu Cibonu trojkom Dušana Kecmana na 0,6 sekundi pre kraja.

"Kako ne pamtim, ono finale kada sam bio na klupi Cibone", nasmijao se Peras.

Pošto je i sam bio igrač jedno od pitanja bilo je i da li su osamdesetih-devedesetih godina prošlog vijeka igrači hteli da dolaze kod Vujoševića ili su ga se plašili?

"Iskreno tih godina su sprski igrači dolazili u Hrvatsku, u Šibenik, Zadar, Split, malo je hrvatskih igrača išlo, finansijske mogućnosti su bile drugačije iako nisu bile posebne. Cibona je bila tako, igrači su htjeli da dođu. Što se toga tiče, ta baza koju je imao Partizan, to je bilo uglavnom od mladih srpskih igrača."

"Teško je u Rusiji kad ne igramo Evroligu"

Uniks je u polufinalu Winline kupa u Sankt Peterburgu pobijedio Parmu iz Perma (104:83), a tim iz Kazanja predvodi upravo Perasović.

"Za nas je svako takmičenje prilika za trofej, dobili smo jedan meč, imamo ambicije za trofej. Biće teško, posebno zbog situacije, jer nismo favoriti, bez obzira na protivnika u finalu. Imali smo dosta povređenih igrača koji još traže formu. Napravili smo dobar iskorak i pobijedili Parmu. Može to da nam pomogne u finalu", rekao je Perasović.

Pričao je potom o stanju u ruskoj košarci i na probleme koje ima zbog toga što ne igraju u evropskim takmičenjima zbog sankcija.

"Slušajte, problem je i sigurno bi bolji igrači dolazili da igraju neko evropskog takmičenja. Imamo velike probleme za potpisivanje igrača, mnogi neće da dođu, ne možemo da dobijemo igrače koje bismo htjeli, jer ne igramo u Evropi, nismo vidljivi. Danas u Evroligi ne postoji razlika, ima mnogo klubova koji plaćaju više nego ruski. Ima puno mladih igrača koji će imati šta da kažu u budućnosti", završio je Perasović i dodao da je Olimpijakos jedan od favorita za titulu u Evroligi.