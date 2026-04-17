Najveće iznenađenje Evrolige: Valensija preskočila Real i zacementirala drugo mjesto pred plej-of

Najveće iznenađenje Evrolige: Valensija preskočila Real i zacementirala drugo mjesto pred plej-of

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Veliki podvig španskog kluba i Pedra Martineza.

Valensija pobijedila Dubai i završila na drugom mjestu Evrolige Izvor: MN PRESS

Košarkaši Valensije pobijedili su ekipu Dubaija u posljednjem kolu Evrolige rezultatom 95:85 u Zenici, i tako obezbijedili drugu poziciju pred početak plej-ofa. Oni su potisnuli Real Madrid na treću poziciju, pa su prvih šest sigurnih učesnika doigravanja redom Olimpijakos, Valensija, Real Madrid, Fenerbahače, Žalgiris i Hapoel.

Ovo je definitivno scenario koji niko nije očekivao na startu sezone. Pedro Martinez je uspio da napravi veliki podvig bez praktično ijedne velike zvijezde u timu i najvjerovatnije će u četvrtfinalu odmjeriti snage sa Panatinaikosom koji je najbliži da završi na sedmoj poziciji prema trenutnim rezultatima.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

U pobjedničkom timu najbolji je bio Badio sa 17 poena,  Pradilja je imao 11, Tompson je dodao 10. Kod Dubaija je prednjačio Džanan Musa sa 21 poena i osam skokova, Bertans ga je ispratio sa 14,  a Petrušev je dodao 10.

