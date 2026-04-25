Šta rade u Evroligi? Ljubitelji košarke bijesni, pogledajte raspored u plej-ofu

Evroliga objavila raspored i termine četvrtfinalnih utakmica u plej-ofu, svi se pitaju da li je ovo realno?
Monako je posljednji učesnik plej-ofa Evrolige ove sezone, a iz elitnog takmičenja su objavili sve termine utakmica četvrtfinala i oni se nimalo neće dopasti ljubiteljima košarke.
Dueli uglavnom počinju u približno vrijeme, sa 15 minuta, pola sata ili sat vremena razmaka, što će i te kako otežati praćenje onima koji žele da isprate sve duele ove u najavi uzbudljive serije.
Parovi četvrtfinala:
Olimpijakos - Monako
Valensija - Panatinaikos
Real Madrid - Hapoel Tel Aviv
Fenerbahče - Žalgiris
Evo i termina:
Prvi mečevi:
Fenerbahče - Žalgiris 28. april, 20.45
Valensija - Panatinaikos 28. april, 20.45
Olimpijakos - Monako 28. april, 21.00
Real Madrid - Hapoel Tel Aviv 29. april, 20.45
Drugi mečevi:
Fenerbahče - Žalgiris 30. april, 20.45
Valensija - Panatinaikos 30. april, 20.45
Olimpijakos - Monako 30. april, 21.00
Real Madrid - Hapoel 1. maj, 20.45
Treći mečevi:
Monako - Olimpijakos 5. maj, 19.45
Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 5. maj 18.00
Žalgiris - Fenerbahče 6. maj 19.00
Panatinaikos - Valensija 6. maj 20.15
Četvrti mečevi:
Monako - Olimpijakos 7 maj, 19.30
Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 7. maj, 20.00
Žalgiris - Fenerbahče 8. maj, 19.00
Panatinaikos - Valensija 8. maj, 20.15
Ukoliko dođe do majstorica, termini će biti naknadno utvrđeni, ali je poznato da će biti na programu 12. i 13. maja. Fajnal-for se ove sezone održava u Atini od 22. do 24. maja.
