Šta rade u Evroligi? Ljubitelji košarke bijesni, pogledajte raspored u plej-ofu

Evroliga objavila raspored i termine četvrtfinalnih utakmica u plej-ofu, svi se pitaju da li je ovo realno?

Monako je posljednji učesnik plej-ofa Evrolige ove sezone, a iz elitnog takmičenja su objavili sve termine utakmica četvrtfinala i oni se nimalo neće dopasti ljubiteljima košarke.

Dueli uglavnom počinju u približno vrijeme, sa 15 minuta, pola sata ili sat vremena razmaka, što će i te kako otežati praćenje onima koji žele da isprate sve duele ove u najavi uzbudljive serije.

Parovi četvrtfinala:

Olimpijakos - Monako

Valensija - Panatinaikos

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv

Fenerbahče - Žalgiris

Evo i termina:

Prvi mečevi:

Fenerbahče - Žalgiris 28. april, 20.45

Valensija - Panatinaikos 28. april, 20.45

Olimpijakos - Monako 28. april, 21.00

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv 29. april, 20.45

Drugi mečevi:

Fenerbahče - Žalgiris 30. april, 20.45

Valensija - Panatinaikos 30. april, 20.45

Olimpijakos - Monako 30. april, 21.00

Real Madrid - Hapoel 1. maj, 20.45

Treći mečevi:

Monako - Olimpijakos 5. maj, 19.45

Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 5. maj 18.00

Žalgiris - Fenerbahče 6. maj 19.00

Panatinaikos - Valensija 6. maj 20.15

Četvrti mečevi:

Monako - Olimpijakos 7 maj, 19.30

Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 7. maj, 20.00

Žalgiris - Fenerbahče 8. maj, 19.00

Panatinaikos - Valensija 8. maj, 20.15

Ukoliko dođe do majstorica, termini će biti naknadno utvrđeni, ali je poznato da će biti na programu 12. i 13. maja. Fajnal-for se ove sezone održava u Atini od 22. do 24. maja.

