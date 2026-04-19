Trener Minesote se obrukao kao nikada: "Pecnuo" Jokića, a promašio sve što je rekao o njemu

Nikola Jokić izveo jedno slobodno bacanje na meču, a trener Minesote Kris Finč to nije ni primijetio tokom utakmice.

Izvor: Youtube/Minnesota Timberwolves/printscreen

Košarkaši Denver Nagetsa upisali su pobedu u prvom meču plej-of serije protiv Minesote, iako na tom meču tim iz Kolorada nije blistao. Za Nikolu Jokića je lako - on upiše tripl-dabl čak i kad nije na visini zadatka, ali je jasno da bi riječi iz protivničkog tabora mogle da ga motivišu da u narednim utakmicama bude i daleko dominantniji.

Trener Minesote Kris Finč je u analizi na kraju utakmice iznio jedno veoma pogrešno mišljenje! Dok je pričao o čak 16 slobodnih bacanja koje je izveo Džamal Marej, Finč je rekao da njegov tim mora da bude čvrst jer je i Nikola Jokić tražio kontakt igru, ali... Jokić je izveo samo jedno slobodno bacanje na cjelom meču!

"Mislio sam da smo igrali dobru odbranu na njemu, dosta smo bili fizični, on je tražio kontakt, on je radio stvari, dobio je nagradu. Jokić je radio to isto, moramo da budemo čvrsti. Mnogo je 16 slobodnih bacanja, to je baš mnogo. Skoro koliko smo i mi imali...", rekao je trener Minesote nakon utakmice.

Propustio je priliku da kaže i kako je to Nikola Jokić izveo samo jedno slobodno bacanje tokom čitavog meča, ukoliko je tražio kontakt i "dobio nagradu" za takvo ponašanje. Srpski košarkaš dobio je udarac u lice, zatim je odgurnut s leđa i pao je u publiku, a bila je tu i gomila "sitnih" faulova koje su niži i slabiji igrači pravili nad njim - a koje NBA sudije već godinama tolerišu.

Centar Minesote Rudi Gober izveo je pet slobodnih bacanja na ovom meču i pogodio samo jedno, dok su Džejden Mekdenijel (4/4) i Džulijus Rendl (2/2) bili maksimalni sa penala. To su košarkaški protiv kojih je Nikola Jokić vodio najviše bitaka u prvom meču Denvera i Minesote, a sva trojica su susret završila sa više izvedenih slobodnih bacanja od srpskog košarkaša.

Jokić je na terenu proveo 40 minuta, lopta je najčešće bila u njegovim rukama, a meč je završio sa 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija. Kada se pogleda da je imao čak 19 šuteva ka košu, a ima se u vidu da je on pretnja po rivala i kada ne šutira, prostor je nevjerovatno da najbolji igrač na planeti šutne samo jedno slobodno bacanje - kao da je Brus Braun ili neki drugi momak sa Denverove klupe.

