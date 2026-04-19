Nema Dončića, ali tu je "tata": Lebron odveo Lejkerse do prve pobjede u plej-ofu, Durent se povrijedio

Los Anđeles Lejkersi uspješno su startovali u plej-ofu, a da li bi bilo tako da je igrao Kevin Durent?

Jako čudan meč odigrali su Los Anđeles Lejkersi i Hjuston Roketsi na startu plej-ofa Zapadne konferencije. Sa obje strane su falili najbolji igrači, kod Lejkersa nije bilo Dončića i Rivsa, dok se Kevin Durent povredio u posljednjem momentu i ispao iz rotacije.

Na kraju su Lejkersi slavili sa 107:98, ali retko ko vjeruje da mogu do nekog rezultata ove sezone. Lebron Džejms je ponovo pomjerio granice i pokazao da još uvijek može da "povuče", a sjajno je svoju šansu iskrstio Luk Kenard koji je utakmicu završio kao najefikasniji sa 27 poena.

Pomenuti Lebron je imao dabl-dal od 19 poena, 13 asistencija i osam skokova. Na drugoj strani prednjačio je Alperen Šengun sa 19 poena, 17 je dodao Amen Tompson, 16 Džabari Smit, koji je idodao i 12 skokova.

Šta se dešava sa Dončićem?

Slovenački košarkaš Luka Dončić je u petak uživo pratio utakmicu između Real Madrida i Crvene zvezde u Evroligi i očekuje se da se uskoro vrati u Ameriku sa liječenja u Španiji. Mogao bi da bude spreman za drugu rundu plej-ofa, ali je pred njegovim saigračima još dosta posla.

"Rečeno mi je da je Dončić na putu za Ameriku iz Španije i da će tokom nedjelje doći u Los Anđeles, tačnije u petak. Tokom prethodnih nedjelja u Španiji je dobijao tretmane i injekcije kako bi ubrzao liječenje i vratio se što prije. Kada je Ostin Rivs u pitanju najvjerovatnije će biti van tima do početka maja. Koliko brzo će se vratiti? Ne zna se, pokušavaju da ubrzaju povratak", nedavno je javio je pouzdani američki novinar Šams Čaranija.

Svi rezultati:

Klivlend - Toronto 126:113

Denver - Minesota 116:105

Njujork - Atlanta 113:102

LA Lejkers - Hjuston 107:98

