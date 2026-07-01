Frenk Lampard ostaje menadžer Koventrija do 2029.

Trener fudbalera Koventrija Frenk Lampard potpisao je novi ugovor koji ga veže za klub do 2029. godine.

Izvor: Profimedia/David Klein/Sportimage

Engleski, 48-godišnji stručnjak predvodio je Koventri prošle sezone do titule u Čempionšipu, čime je obezbijedio plasman u Premijer ligu.

Njegov prethodni ugovor trebalo je da istekne na kraju sljedeće sezone, a Lampard je ovog ljeta privukao interesovanje drugih klubova, uključujući Fulam.

Bivši vezista Čelsija i reprezentacije Engleske sada se dugoročno obavezao Koventriju, dok se ekipa priprema za povratak u elitni rang takmičenja prvi put poslije 25 godina.

Koventri otvara novu sezonu utakmicom protiv šampiona Arsenala 21. avgusta.

"Želio bih da se zahvalim svima u fudbalskom klubu. Prije svega navijačima na načinu na koji su podržali tim, mene i moj stručni štab, omogućivši nam da stignemo tamo gdje smo stigli. Duh i zajedništvo koje smo kreirali prošle godine bili su nešto sjajno čiji sam dio bio, a sada želimo to da nastavimo", rekao je Lampard u klupskom saopštenju, koje su prenijele agencije.

Lampard je zamijenio Marka Robinsa na mjestu menadžera Koventrija u novembru 2024. godine, kada se klub nalazio na 17. poziciji u Čempionšipu, sa samo dva boda iznad zone ispadanja.

Koventri je te sezone pobijedio u 16 od preostalih 29 utakmica, završivši na petom mjestu koje mu je donijelo plasman u plej-of. Tamo su u polufinalu poraženi od Sanderlenda ukupnim rezultatom 3:2.

Lampard ih je potom u narednoj sezoni odveo do titule u Čempionšipu sa 28 ostvarenih pobjeda, što je klupski rekord u jednoj ligaškoj sezoni, i tako prekinuo 25 godina dugo čekanje na povratak u Premijer ligu.

Bivši engleski reprezentativac počeo je trenersku karijeru u Derbi Kauntiju, prije nego što je u dva mandata predvodio Čelsi, a radio je i u Evertonu.

(MONDO)