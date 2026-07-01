Totenhem obara transfer rekord kluba, stiže mladi Portugalac

Mladi Mateuš Fernandeš postaće novi fudbaler Totenhema

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Mateuš Fernandeš nalazi se na korak od najvećeg transfera u istoriji Totenhema. Londonski klub postigao je dogovor sa Vest Hemom oko dovođenja 21-godišnjeg veziste, a vrijednost transfera iznosi čak 85 miliona funti (nešto više od 98 miliona evra). Portugalac bi uskoro trebalo da obavi ljekarske preglede, nakon čega će i zvanično postati novi član "pijevaca".

Za Fernandeša je veliko interesovanje pokazao i Mančester junajted, koji je dugo pratio situaciju oko mladog veziste. Ipak, čelnici kluba sa Old Traforda nisu željeli da ulaze u finansijsku trku po svaku cijenu, pa je Totenhem uspio da završi posao. Ukoliko transfer bude realizovan, nadmašiće dosadašnji rekord kluba, postavljen prošlog ljeta kada je Dominik Solanke stigao iz Bornmuta za 65 miliona funti.

U Vest Hemu smatraju da je Fernandeš jedan od najtalentovanijih mladih fudbalera Premijer lige. U klubu vjeruju da bi u budućnosti mogao da dostigne nivo Deklana Rajsa, koji je 2023. godine prodat Arsenalu za 105 miliona funti. Takva procjena nije iznenađenje, s obzirom na partije koje je Portugalac pružao tokom prethodne sezone.

Posebno se ističe njegov doprinos u defanzivi. Fernandeš je prošle sezone bio među najboljim vezistima Premijer lige kada je riječ o osvojenim duelima i broju uspješnih startova. Nekadašnji trener u Sautemptonu Sajmon Rask istakao je da ga takve brojke ne iznenađuju, jer je još tokom zajedničkog rada primetio veliku želju igrača da bude uključen u svaki segment igre.

Osim agresivnosti i borbenosti, Fernandeš se izdvaja i nevjerovatnom radnom etikom. Nalazi se među deset vezista Premijer lige koji su pretrčali najveću distancu tokom sezone, što dovoljno govori o njegovoj energiji i posvećenosti na terenu. Međutim, sve ovo nije bilo dovoljno da se nađe u timu Portugala na aktuelnom Mundijalu.

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(MONDO)