Totenhem strahovao 100 minuta i spasio se: Londonski velikan izbjegao bruku i ispadanje u drugu ligu

Fudbaleri Totenhema su uspeli da se izbore za pobjedu nad Evertonom i tako su ipak ostali u Premijer ligi.

Izvor: COLORSPORT/Ashley Western / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako su mnogi u Engleskoj to želeli na kraju Totenhem nije ispao iz lige! Nakon posljednjeg kola Premijer lige zna se da iz lige ispadaju Barnli, Vulverhempton i Vest Hem.

"Čekićari" su uradili šta je bilo potrebno i sa 2:0 su golovima Kasteljanosa u 67. i Džaroda Bouvena u 79. minutu savladali Lids. Tako su došli do 39 boodova ove sezone, ali to nije bilo dovoljno za opstanak.

Totenhem je počeo posljednje kolo sa 38 bodova, a završio ga sa 41 poslije minimalne pobjede nad Evertonom. Bilo je na kraju 1:0, a jedini gol na meču dao je portugalski vezista Žoao Paljinja u 43. minutu.

Na kraju smo vidjeli dramu pošto se meč u Londonu između Vest Hema i Lidsa završio, a onda je uslijedilo devet minuta nadoknade na meču Totenhema i Evertona. Ipak čak i da je Everton dao jedan gol i izjednačio ništa ne bi bilo drugačije pošto bi Vest Hem i Totenhem imali isti broj bodova, ali bi Sparsi imali mnogo, mnogo bolju gol razliku.







