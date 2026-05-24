logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Totenhem strahovao 100 minuta i spasio se: Londonski velikan izbjegao bruku i ispadanje u drugu ligu

Totenhem strahovao 100 minuta i spasio se: Londonski velikan izbjegao bruku i ispadanje u drugu ligu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Fudbaleri Totenhema su uspeli da se izbore za pobjedu nad Evertonom i tako su ipak ostali u Premijer ligi.

Totenhem izborio opstanak u Premijer ligi Izvor: COLORSPORT/Ashley Western / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako su mnogi u Engleskoj to želeli na kraju Totenhem nije ispao iz lige! Nakon posljednjeg kola Premijer lige zna se da iz lige ispadaju Barnli, Vulverhempton i Vest Hem.

"Čekićari" su uradili šta je bilo potrebno i sa 2:0 su golovima Kasteljanosa u 67. i Džaroda Bouvena u 79. minutu savladali Lids. Tako su došli do 39 boodova ove sezone, ali to nije bilo dovoljno za opstanak.

Totenhem je počeo posljednje kolo sa 38 bodova, a završio ga sa 41 poslije minimalne pobjede nad Evertonom. Bilo je na kraju 1:0, a jedini gol na meču dao je portugalski vezista Žoao Paljinja u 43. minutu.

Na kraju smo vidjeli dramu pošto se meč u Londonu između Vest Hema i Lidsa završio, a onda je uslijedilo devet minuta nadoknade na meču Totenhema i Evertona. Ipak čak i da je Everton dao jedan gol i izjednačio ništa ne bi bilo drugačije pošto bi Vest Hem i Totenhem imali isti broj bodova, ali bi Sparsi imali mnogo, mnogo bolju gol razliku.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Totenhem fudbal Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC