"Šejn Larkin neće u Zvezdu i Srbiju": Dobio 5 miliona da ostane u svojoj drugoj domovini

Šejn Larkin navodno ne želi u Crvenu zvezdu, već prelazi u Fenerbahče.

Izvor: MN PRESS

Legenda Evrolige i Anadolu Efesa ipak ne dolazi u Crvenu zvezdu, već prelazi u Fenerbahče? Prema najnovijim glasinama iz Turske, on je dogovorio ugovor od 2,5 miliona dolara po sezoni, do 2028. godine.

"Crvena zvezda je takođe pokazala interesovanje za njega, ali Larkin navodno nema želju da se seli u Srbiju umjesto ostanka u Turskoj", navode u Turskoj.

Takođe, Fenerbahče će pokazati dobru volju prema velikom rivalu iz Istanbula tako što će prepustiti Efesu pravo na Omera Jurtsevena u Turskoj. Ako se bivši NBA igrač ovog ljeta rastane sa Real Madridom kao slobodan igrač, onda će postati igrač Efesa, a ne Fenera, u kojem je počeo karijeru od 2013. do 2016. godine.

Larkinov transfer snažno će odjeknuti evropskom košarkom, jer je jedan od najznačajnijih igrača Evrolige u posljednjih 10 godina. Sa Efesom je postajao prvak Evrolige 2021. i 2022. igrajući u tandemu sa Vasilijem Micićem, a toliko je dubok trag ostavio u zemlji i klubu u kojem je još od 2018, da je postao i turski državljanin i reprezentativac.

I ta okolnost sa njegovim pasošem imaće značajnu ulogu u odluci Fenera da ga dovede ovog ljeta, jer bi nastupao kao domaći igrač u ekipi Šarunasa Jasikevičijusa.

U sezoni za nama Larkin je dugo odsustvovao zbog povrede i nije igrao čak pet mjeseci, od novembra do aprila. U tom periodu je bio podvrgnut operaciji lijeve prepone i zbog nje je odigrao samo 12 utakmica u Evroligi 2025/26.

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