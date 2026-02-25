"Reci to svom sinu ako smiješ": Haos u Turskoj pred mečeve sa Zvezdom i Srbijom

Šejn Larkin burno reagovao poslije izjave Ibrahima Kutlaja, uoči meča Efesa i Zvezde, odnosno Srbije i Turske.

Izvor: Andreas Papakonstantinou / AFP /Dragana Stjepanovic / imago sportfotodienst/ Profimedia

Turski reprezentativac Šejn Larkin nije igrao još od sredine novembra i spominjalo se da bismo mogli da ga vidimo za vrijeme nacionalnog Kupa u Turskoj, baš uoči meča sa reprezentacijom Srbije, međutim to se na kraju nije dogodilo i izazvalo je veliku pažnju tamošnje javnosti.

Između ostalog, njega je napao legendarni turski košarkaš Ibrahim Kutlaj koji je tvrdio da je trener Pablo Laso htio da uvede Larkina, ali da je ovaj to odbio - što je napravilo veliki problem zvijezdi Efesa.

Sada se Larkin oglasio na društvenim mrežama i napao je tom prilikom Kutlaja, ističući da su smiješne optužbe jer se radi o vrlo ozbiljnoj povredi zbog koje je operisan u SAD:

"Nisam dovoljno zdrav da igram, a moj pokušaj da budem uz tim može da se pogrešno protumači kao da ne želim da igram. Sada imate dvojicu klovnova koji vole da pominju moje ime zbog klikova i pažnje", burno je reagovao Šejn Larkin, godinama lider Efesa.

"Pričaju napamet, a nemaju pojma kakva je stvarna situacija. Ako neko zaista zna kakav sam kao osoba i kroz šta sam sve prolazio tokom godina da bih igrao, onda može da me sudi na osnovu istine. Ali kada dozvolite medijima da kontrolišu narativ, ovo je rezultat. Ako neko treba nešto da zna, to je moj tim. A mi znamo istinu o situaciji. Dvojica koji pokušavaju da ostanu relevantni praznim pričama nikada ne mogu da znaju...", rekao je Larkin koji je rekao da neće dozvoliti napad na sebe jer je godinama davao sve za Efes i tursku košarku, igrajući često povrijeđen.

Izvor: MN PRESS

Naglasio je da su napadi na igrača koji i dalje trpi bolove zbog operacije "veoma niski", dodajući da bi baš kao bivši sportisti trebalo da znaju kako da se ponašaju u ovim situacijama.

"Svako ko govori drugačije je samo neznalica koja želi malo pažnje. Jadan, ljubomoran, zavidan - nazovite to kako hoćete. Napadati povrijeđenog igrača je tužno, pogotovo ako si i sam nekada bio sportista. Kao čovjek, ja to nikada ne bih radio. Nismo svi isti. Pitajte tog čovjeka da li bi, da je njegov sin - koji je sjajan mladi igrač - u mojoj situaciji, rizikovao dugoročno zdravlje ili bi sačekao da bude potpuno spreman. Siguran sam da tada to ne bi bilo pitanje karaktera", rekao je Larkin.

Hoće li Larkin igrati protiv Srbije?

Izvor: MN PRESS

Ergin Ataman nije pozvao Šejna Larkina za meč protiv Srbije koji je na programu 2. marta u Istanbulu, pošto mu je igrač koga je vodio u Efesu objasnio da i dalje nije spreman, s tim da se očekuje u sastavu svog kluba za večerašnji meč sa Zvezdom.

Na spisku Turske su: Erdžan Osmani (Anadolu Efes), Erkan Jilmaz (Anadolu Efes), Šehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltali (Bahčešehir), Malakaj Flin (Bahčešehir), Jigit Arsnal (Bešiktaš), Berk Ugurlu (Bešiktaš), Sertač Šanli (Bešiktaš), Onuralp Bitim (Fenerbahče), Tarik Biberović (Fenerbahče), Metedžan Birsen (Fenerbahče), Džan Korkmaz (Galatasara), Jigit Onan (Manisa), Furkan Korkmaz (Tofaš), Jigitdžan Sajbir (Tofaš), Ismail Ulusoj (Trabzon), Džedi Osman (Panatinaikos) i Omer Jurtseven (Panatinaikos).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!