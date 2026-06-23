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Edin Višća se vratio tamo gdje je legenda! Bašakšehir se pohvalio transferom, navijači oduševljeni

Edin Višća se vratio tamo gdje je legenda! Bašakšehir se pohvalio transferom, navijači oduševljeni

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Edin Višća će ponovo obući dres Istanbul Bašakšehira, čije je boje branio od 2011. do 2022. godine.

Edin Višća se vratio u Istanbul Bašakšehir Izvor: Mahmut Burak Burkuk - Depo / Zuma Press / Profimedia

Edin Višća se vratio u Istanbul Bašakšehir, klub u kojem je doživio najslavnije dane karijere!

Nekadašnji fudbaler Željezničara je u ovaj klub stigao upravo sa Grbavice u ljeto 2011. godine i ostao sve do početka 2022. godine. Za to vrijeme, uknjižio je 398 nastupa i postigao čak 110 golova, po čemu je ubjedljivo najbolji strijelac u klupskoj istoriji.

Sjajnom golgeterskom učinku dodao je čak 118 asistencija, pa je sasvim razumljivo što su navijači oduševljeni povratkom, nakon što je prethodne četiri i po godine proveo u Trabzonsporu.

Sa Bašakšherirom je prvi značajniji uspjeh ostvario 2014. godine. Osvojio je titulu u drugoligaškom takmičenju i izborio plasman u tursku Superligu, gdje je Istanbul Bašakšehir stigao do trona u sezoni 2019-2020.

Inače, veći dio prošle sezone je propustio zbog loma noge, ali je sada spreman da se vrati na turske superligaške terene.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Edin Višća fudbal transferi Bašakšehir Turska Turska Superliga

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