Višća operisan nakon horor povrede! Irac mu slomio nogu, Crnogorac ga posjetio u bolnici!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Bivši reprezentativac BIH operisan poslije preloma noge.

Edin Višća Izvor: Hakan Burak Altunoz / AFP / Profimedia

Edin Višća nije se naigrao ove sezone i uglavnom je ulazio s klupe za Trabzonspor, a sada mu se desilo i ono najogre – teška povreda zbog koje neće igrati mjesecima.

Bivši reprezentatovac BIH počeo je u ponedjeljak kao starter duel sa Bašakšehirom ali je na terenu proveo samo deset minuta pošto je doživio brutalnu povredu.

Na njega je startovao Festi Ebosele i tom prilikom Višća je zadobio prelom potkoljenice.

Irski lijevi bek prvobitno je dobio žuti karton za brutalan start nad bh. internacionalcem, ali je nakon intervencije isključen.

Iako je Trabzonspor na krjau slavio sa 4:3 slaba je to utjeha za Višću koji je morao na hitnu operaciju.
Nakon operacije koja je prošla kako treba u bolnici ga je posjetio crnogorski reprezentativac i saigrač iz Trabzonspora Stefan Savić.


Višći sada slijedi višemjesečna pauza,a inače ima ugovor sa turskim klubom do kraja juna anredne godine.

Edin Višća fudbal povreda

