Višća operisan nakon horor povrede! Irac mu slomio nogu, Crnogorac ga posjetio u bolnici!

Bivši reprezentativac BIH operisan poslije preloma noge.

Izvor: Hakan Burak Altunoz / AFP / Profimedia

Edin Višća nije se naigrao ove sezone i uglavnom je ulazio s klupe za Trabzonspor, a sada mu se desilo i ono najogre – teška povreda zbog koje neće igrati mjesecima.

Bivši reprezentatovac BIH počeo je u ponedjeljak kao starter duel sa Bašakšehirom ali je na terenu proveo samo deset minuta pošto je doživio brutalnu povredu.

Na njega je startovao Festi Ebosele i tom prilikom Višća je zadobio prelom potkoljenice.

VAR müdahalesinin ardından Ebosele kırmızı kart gördü.



Edin Visca oyuna devam edemiyorpic.twitter.com/tJevF8Fryk — Anında Goller (@anindagollerm1)November 24, 2025

Irski lijevi bek prvobitno je dobio žuti karton za brutalan start nad bh. internacionalcem, ali je nakon intervencije isključen.

Iako je Trabzonspor na krjau slavio sa 4:3 slaba je to utjeha za Višću koji je morao na hitnu operaciju.

Nakon operacije koja je prošla kako treba u bolnici ga je posjetio crnogorski reprezentativac i saigrač iz Trabzonspora Stefan Savić.

VAR müdahalesinin ardından Ebosele kırmızı kart gördü.



Edin Visca oyuna devam edemiyorpic.twitter.com/tJevF8Fryk — Anında Goller (@anindagollerm1)November 24, 2025



Višći sada slijedi višemjesečna pauza,a inače ima ugovor sa turskim klubom do kraja juna anredne godine.