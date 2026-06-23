Barselona kupila "egipatskog Halanda" (18)

Talentovani napadač Egipta i tamošnjeg Al-Ahlija ovog ljeta postaje fudbaler Barselone.

Izvor: Fran Santiago / Getty images / Profimedia

Mladi napadač reprezentacije Egipta Hamza Abdelkarim (18) potpisao je za Barselonu, saznala je agencija "Rojters". U pitanju je veoma talentovani centarfor, koji je na Svjetskom prvenstvu debitovao već u prvom meču protiv Belgije (1:1) umjesto Mohameda Salaha.

Hamza Abdelkarim najmlađi je član svoje reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, đak je Al-Ahlija, a u Barseloni su se uvjerili u njegov talenat u posljednjih šest mjeseci, jer je bio na pozajmici u omladinskom timu Barse, za igrače do 19 godina.

Šampion Španije pri njegovom dolasku je u ugovor sa Al-Ahlijem unio mogućnost otkupa ugovora i tu opciju će ovog ljeta iskoristiti. Među najvećim talentima čuvene omladinske škole Barselone, "La Masije", Abdelkarim je postigao šest golova u 11 utakmica i nagovjestio velike mogućnosti.

Hamza Abdelkarim odrastao je u Maleziji i u glavnom gradu te zemlje Kuala Lumpuru, a nosi nadimak "egipatski Haland".