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Barselona kupila "egipatskog Halanda" (18)

Barselona kupila "egipatskog Halanda" (18)

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Talentovani napadač Egipta i tamošnjeg Al-Ahlija ovog ljeta postaje fudbaler Barselone.

Hamza Abdelkarim Izvor: Fran Santiago / Getty images / Profimedia

Mladi napadač reprezentacije Egipta Hamza Abdelkarim (18) potpisao je za Barselonu, saznala je agencija "Rojters". U pitanju je veoma talentovani centarfor, koji je na Svjetskom prvenstvu debitovao već u prvom meču protiv Belgije (1:1) umjesto Mohameda Salaha.

Hamza Abdelkarim najmlađi je član svoje reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, đak je Al-Ahlija, a u Barseloni su se uvjerili u njegov talenat u posljednjih šest mjeseci, jer je bio na pozajmici u omladinskom timu Barse, za igrače do 19 godina.

Šampion Španije pri njegovom dolasku je u ugovor sa Al-Ahlijem unio mogućnost otkupa ugovora i tu opciju će ovog ljeta iskoristiti. Među najvećim talentima čuvene omladinske škole Barselone, "La Masije", Abdelkarim je postigao šest golova u 11 utakmica i nagovjestio velike mogućnosti.

Hamza Abdelkarim odrastao je u Maleziji i u glavnom gradu te zemlje Kuala Lumpuru, a nosi nadimak "egipatski Haland".

Hamza Abdelkarim napadač Barselone
Izvor: YouTube/ED-Football

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Tagovi

FK Barselona fudbal transferi Hamza Abdelkarim

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