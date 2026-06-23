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Đenaro Gatuzo ima novi posao: Nakon debakla u duelu sa BiH došao na "Olimpiko"!

Đenaro Gatuzo ima novi posao: Nakon debakla u duelu sa BiH došao na "Olimpiko"!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Italiju nije uspio da odvede na Mundijal poslije meča sa "zmajevima", a sada je preuzeo Lacio.

Đenaro Gatuzo novi trener Lacija Izvor: Profimedia/Jose Miguel Fernandez /Alamy Live News

Poslije debakla u baražu za Mundijal 2026 i neodlaska na takmičenje u SAD, Kanadi i Meksiku, Đenaro Gatuzo je napustio klupu "azura".

Skoro tri mjeseca nakon bolnog poraza u Zenici u duelu sa BiH nekadašnji reprezentativac Italije vraća se klupskim obavezama. Tako je dogovorio saradnju sa Lacijom, gdje mijenja Mauricija Sarija. Sa nebeskoplavima je dogovorio saradnju do ljeta 2028. godine.

Prethodno je, rekli smo, Gatuzo sjedio na klupi Italije, gdje se nije proslavio. Italijani su gostovali bh. selekciji u finalu baraža za Mundijal, ali su poslije 1:1 u regularnom vremenu doživjeli poraz nakon izvođenja jedanaesteraca (4:1) i treći put uzastopno ostali bez planetarne smotre.

Bio je to Gatuzov osmi meč na klupi Italije, na koju je sjeo prije tačno godinu dana.

Trenersku karijeru je, inače, počeo u Sionu, nakon čega su se nizali Palermo, OFI Krit, Piza, Milan, Napoli, Valensija, Olimpik Marsej i splitski Hajduk.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Đenaro Gatuzo Lacio fudbal Serija A treneri

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