Junajted opet ima najboljeg igrača Premijer lige: Čekao je još od Nemanje Vidića

Mančester junajted ponovo ima zvanično najboljeg igrača Premijer lige, Bruna Fernandeša.
Vezista Mančester junajteda Bruno Fernandeš (31) proglašen je za najboljeg igrača Premijer lige za sezonu 2025/26. Nijedan igrač njegovog kluba nije dobio to prestižno priznanje još od 2011. godine, kada ga je legendarni srpski as Nemanja Vidić (44) dobio drugi put u karijeri.
U najužem izboru za nagradu ove sezone bili su Antoan Semenjo iz Sitija, David Raja, Gabrijel Magaljaeš i Deklan Rajs iz Arsenala, Erling Haland iz Mančester sitija, Morgan Gibs-Vajt iz Notingem Foresta i Igor Tijago iz Brentforda.
Bruno Fernandeš je osvojio priznanje ostvarivši čak 20 asistencija ove sezone, čime je izjednačio rekord Kevina De Brujnea i Tjerija Anrija, s tim da može da ga obori u meču posljednjeg kola protiv Brajtona u nedjelju od 17 časova. Povrh svih namještenih golova, Bruno je postigao osam i pomogao ekipi da se kao trećeplasirana vrati u Ligu šampiona.
Čekalo se još od Bekama
Nijedan igrač Junajteda nije ostvario toliko asistencija u jednoj sezoni još od Dejvida Bekama iz takmičarske 1999/2000, kao što nijedan igrač još od Nemanje Vidića nije dobio ovo prestižno priznanje. Srbin je 2011. donio tu nagradu posliednji put na Old Traford, i to drugi put u karijeri.
Tim podvigom mogu da se pohvale samo petorica igrača - Vidić, Kristijano Ronaldo, Tjeri Anri, Kevin De Brujne i Mohamed Salah.
Ko je sve dobijao nagradu?
Spisak svih dobitnika prestižne nagrade, uvedene u sezoni 1994/95.
1994/95 - Alan Širer (Blackburn Rovers)
1995/96 - Peter Šmajhel (Mančester junajted)
1996/97 - Žuninjo Paulista (Midlzbro)
1997/98 - Majkl Oven (Liverpul)
1998/99 - Dvajt Jork (Mančester junajted)
1999/00 - Kevin Filips (Sanderlend)
2000/01 - Patrik Vijera (Arsenal)
2001/02 - Fredi Ljungberg (Arsenal)
2002/03 - Rud van Nistelroj (Mančester junajted)
2003/04 - Tjeri Anri (Arsenal)
2004/05 - Frenk Lampard (Čelsi)
2005/06 - Tjeri Anri (Arsenal)
2006/07 - Kristijano Ronaldo (Mančester junajted)
2007/08 - Kristijano Ronaldo (Mančester junajted)
2008/09 - Nemanja Vidić (Mančester junajted)
2009/10 - Vejn Runi (Mančester junajted)
2010/11 - Nemanja Vidić (Mančester junajted)
2011/12 - Vensan Kompani (Mančester siti)
2012/13 - Geret Bejl (Totenhem)
2013/14 - Luis Suarez (Liverpul)
2014/15 - Eden Azar (Čelsi)
2015/16 - Džejmi Vardi (Lester siti)
2016/17 - N'Golo Kante (Čelsi)
2017/18 - Mohamed Salah (Liverpul)
2018/19 - Virdžil van Dajk (Liverpul)
2019/20 - Kevin de Brujne (Mančester siti)
2020/21 - Ruben Dijaš (Mančester siti)
2021/22 - Kevin de Brujne (Mančester siti)
2022/23 - Erling Haland (Mančester siti)
2023/24 Fil Foden (Mančester siti)
2024/25 - Mohamed Salah (Liverpul)
2025/26 - Bruno Fernandeš (Mančester junajted)