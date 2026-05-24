Junajted opet ima najboljeg igrača Premijer lige: Čekao je još od Nemanje Vidića

Mančester junajted ponovo ima zvanično najboljeg igrača Premijer lige, Bruna Fernandeša.

Izvor: (AP Photo/Jon Super)

Vezista Mančester junajteda Bruno Fernandeš (31) proglašen je za najboljeg igrača Premijer lige za sezonu 2025/26. Nijedan igrač njegovog kluba nije dobio to prestižno priznanje još od 2011. godine, kada ga je legendarni srpski as Nemanja Vidić (44) dobio drugi put u karijeri.

U najužem izboru za nagradu ove sezone bili su Antoan Semenjo iz Sitija, David Raja, Gabrijel Magaljaeš i Deklan Rajs iz Arsenala, Erling Haland iz Mančester sitija, Morgan Gibs-Vajt iz Notingem Foresta i Igor Tijago iz Brentforda.

Bruno Fernandeš je osvojio priznanje ostvarivši čak 20 asistencija ove sezone, čime je izjednačio rekord Kevina De Brujnea i Tjerija Anrija, s tim da može da ga obori u meču posljednjeg kola protiv Brajtona u nedjelju od 17 časova. Povrh svih namještenih golova, Bruno je postigao osam i pomogao ekipi da se kao trećeplasirana vrati u Ligu šampiona.

Čekalo se još od Bekama

Nijedan igrač Junajteda nije ostvario toliko asistencija u jednoj sezoni još od Dejvida Bekama iz takmičarske 1999/2000, kao što nijedan igrač još od Nemanje Vidića nije dobio ovo prestižno priznanje. Srbin je 2011. donio tu nagradu posliednji put na Old Traford, i to drugi put u karijeri.

Tim podvigom mogu da se pohvale samo petorica igrača - Vidić, Kristijano Ronaldo, Tjeri Anri, Kevin De Brujne i Mohamed Salah.

Ko je sve dobijao nagradu?

Spisak svih dobitnika prestižne nagrade, uvedene u sezoni 1994/95.

1994/95 - Alan Širer (Blackburn Rovers)

1995/96 - Peter Šmajhel (Mančester junajted)

1996/97 - Žuninjo Paulista (Midlzbro)

1997/98 - Majkl Oven (Liverpul)

1998/99 - Dvajt Jork (Mančester junajted)

1999/00 - Kevin Filips (Sanderlend)

2000/01 - Patrik Vijera (Arsenal)

2001/02 - Fredi Ljungberg (Arsenal)

2002/03 - Rud van Nistelroj (Mančester junajted)

2003/04 - Tjeri Anri (Arsenal)

2004/05 - Frenk Lampard (Čelsi)

2005/06 - Tjeri Anri (Arsenal)

2006/07 - Kristijano Ronaldo (Mančester junajted)

2007/08 - Kristijano Ronaldo (Mančester junajted)

2008/09 - Nemanja Vidić (Mančester junajted)

2009/10 - Vejn Runi (Mančester junajted)

2010/11 - Nemanja Vidić (Mančester junajted)

2011/12 - Vensan Kompani (Mančester siti)

2012/13 - Geret Bejl (Totenhem)

2013/14 - Luis Suarez (Liverpul)

2014/15 - Eden Azar (Čelsi)

2015/16 - Džejmi Vardi (Lester siti)

2016/17 - N'Golo Kante (Čelsi)

2017/18 - Mohamed Salah (Liverpul)

2018/19 - Virdžil van Dajk (Liverpul)

2019/20 - Kevin de Brujne (Mančester siti)

2020/21 - Ruben Dijaš (Mančester siti)

2021/22 - Kevin de Brujne (Mančester siti)

2022/23 - Erling Haland (Mančester siti)

2023/24 Fil Foden (Mančester siti)

2024/25 - Mohamed Salah (Liverpul)

2025/26 - Bruno Fernandeš (Mančester junajted)