logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Junajted opet ima najboljeg igrača Premijer lige: Čekao je još od Nemanje Vidića

Junajted opet ima najboljeg igrača Premijer lige: Čekao je još od Nemanje Vidića

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Mančester junajted ponovo ima zvanično najboljeg igrača Premijer lige, Bruna Fernandeša.

Bruno Fernandeš najbolji igrač Premijer lige Izvor: (AP Photo/Jon Super)

Vezista Mančester junajteda Bruno Fernandeš (31) proglašen je za najboljeg igrača Premijer lige za sezonu 2025/26. Nijedan igrač njegovog kluba nije dobio to prestižno priznanje još od 2011. godine, kada ga je legendarni srpski as Nemanja Vidić (44) dobio drugi put u karijeri.

U najužem izboru za nagradu ove sezone bili su Antoan Semenjo iz Sitija, David Raja, Gabrijel Magaljaeš i Deklan Rajs iz Arsenala, Erling Haland iz Mančester sitija, Morgan Gibs-Vajt iz Notingem Foresta i Igor Tijago iz Brentforda.

Bruno Fernandeš je osvojio priznanje ostvarivši čak 20 asistencija ove sezone, čime je izjednačio rekord Kevina De Brujnea i Tjerija Anrija, s tim da može da ga obori u meču posljednjeg kola protiv Brajtona u nedjelju od 17 časova. Povrh svih namještenih golova, Bruno je postigao osam i pomogao ekipi da se kao trećeplasirana vrati u Ligu šampiona.

Čekalo se još od Bekama

Nijedan igrač Junajteda nije ostvario toliko asistencija u jednoj sezoni još od Dejvida Bekama iz takmičarske 1999/2000, kao što nijedan igrač još od Nemanje Vidića nije dobio ovo prestižno priznanje. Srbin je 2011. donio tu nagradu posliednji put na Old Traford, i to drugi put u karijeri.

Tim podvigom mogu da se pohvale samo petorica igrača - Vidić, Kristijano Ronaldo, Tjeri Anri, Kevin De Brujne i Mohamed Salah.

Ko je sve dobijao nagradu?

Spisak svih dobitnika prestižne nagrade, uvedene u sezoni 1994/95.

1994/95 - Alan Širer (Blackburn Rovers)
1995/96 - Peter Šmajhel (Mančester junajted)
1996/97 - Žuninjo Paulista (Midlzbro)
1997/98 - Majkl Oven (Liverpul)
1998/99 - Dvajt Jork (Mančester junajted)
1999/00 - Kevin Filips (Sanderlend)
2000/01 - Patrik Vijera (Arsenal)
2001/02 - Fredi Ljungberg (Arsenal)
2002/03 - Rud van Nistelroj (Mančester junajted)
2003/04 - Tjeri Anri (Arsenal)
2004/05 - Frenk Lampard (Čelsi)
2005/06 - Tjeri Anri (Arsenal)
2006/07 - Kristijano Ronaldo (Mančester junajted)
2007/08 - Kristijano Ronaldo (Mančester junajted)
2008/09 - Nemanja Vidić (Mančester junajted)
2009/10 - Vejn Runi (Mančester junajted)
2010/11 - Nemanja Vidić (Mančester junajted)
2011/12 - Vensan Kompani (Mančester siti)
2012/13 - Geret Bejl (Totenhem)
2013/14 - Luis Suarez (Liverpul)
2014/15 - Eden Azar (Čelsi)
2015/16 - Džejmi Vardi (Lester siti)
2016/17 - N'Golo Kante (Čelsi)
2017/18 - Mohamed Salah (Liverpul)
2018/19 - Virdžil van Dajk (Liverpul)
2019/20 - Kevin de Brujne (Mančester siti)
2020/21 - Ruben Dijaš (Mančester siti)
2021/22 - Kevin de Brujne (Mančester siti)
2022/23 - Erling Haland (Mančester siti)
2023/24  Fil Foden (Mančester siti)
2024/25 - Mohamed Salah (Liverpul)
2025/26 - Bruno Fernandeš (Mančester junajted)

Tagovi

Bruno Fernandeš Mančester junajted Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC