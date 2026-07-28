Trener Janika Sinera otkrio zastrašujuću istinu: "To se desilo dva, tri puta"

Zašto za Janika Sinera kažu da je unaprijeđena verzija Novaka Đokovića?
Italijan Janik Siner je ove sezone ubjedljivo najbolji igrač na ATP turu. Situaciju mu dodatno olakšava povreda Karlosa Alkaraza, pa je u prvih sedam mjeseci ove godine poražen samo tri puta. Osim što iz sezone u sezonu napreduje igrački i taktički, ono što ga izdvaja od konkurencijue je nevjerovatna mentalna snaga. Prema riječima njegovog trenera Simonea Vanjocija, Sineru uopšte nije ni potrebna motivacija.
Siner je u ovoj godini pretrpio samo tri poraza u 47 odigranih mečeva - od Novaka Đokovića na Australijan Openu, Jakuba Menšika na turniru u Kataru i Huana Manuela Serundola na Rolan Garosu. Svi su se pitali kako će se Italijan vratiti poslije kolapsa na pariskoj šljaci, ali on se vratio jači nego ikada i odbranio titulu na Vimbldonu.Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia
Često za njega čujemo da je unaprijeđena verzija Novaka Đokovića, a upravo je pobjednički mentalitet njihova zajednička crta.
"On je izuzetan radnik. Za pet godina morao sam da ga motivišem svega dva-tri puta. Njegova najveća vrlina je to što želi ljude oko sebe koji će mu reći ono što on ne želi da čuje", rekao je Vanjoci i dodao:
"Sve počinje od stava i želje za napretkom. Morate da imate hrabrosti da pravite greške, pa čak i da doživite neuspjeh. Janik je već posjedovao značajnu mentalnu snagu, mi smo je samo dodatno uvećali. Posjeduje urođene darove. Ne možeš postati rasni konj ako si obično kljuse", kaže Italijan i zaključuje:
"Sada se vidi da on može da odservira as u važnim trenucima, ali da bi se to desilo, moraš da imaš povjerenja u svoj udarac, jer si na njemu radio satima i satima tokom treninga."
Siner je samo jedan u nizu primjera da talenat bez rada i kontinuiranog napretka ne znači previše i da je psihološki aspekat sve bitniji faktor u profesionalnom sportu. Dešavalo se da prvom igraču svijeta ne ide najbolje na terenu protiv realno slabijih rivala, ali uvijek je iznova nalazio načine da se vrati sebi i nikada mu za to nije bila potrebna posebna motivacija.
Zbog toga i jeste najteži rival na ATP turu i to je razlog njegovoj dominaciji u posljednje dvije godine.
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(MONDO)