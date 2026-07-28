Trener Janika Sinera otkrio zastrašujuću istinu: "To se desilo dva, tri puta"

Zašto za Janika Sinera kažu da je unaprijeđena verzija Novaka Đokovića?

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Italijan Janik Siner je ove sezone ubjedljivo najbolji igrač na ATP turu. Situaciju mu dodatno olakšava povreda Karlosa Alkaraza, pa je u prvih sedam mjeseci ove godine poražen samo tri puta. Osim što iz sezone u sezonu napreduje igrački i taktički, ono što ga izdvaja od konkurencijue je nevjerovatna mentalna snaga. Prema riječima njegovog trenera Simonea Vanjocija, Sineru uopšte nije ni potrebna motivacija.

Siner je u ovoj godini pretrpio samo tri poraza u 47 odigranih mečeva - od Novaka Đokovića na Australijan Openu, Jakuba Menšika na turniru u Kataru i Huana Manuela Serundola na Rolan Garosu. Svi su se pitali kako će se Italijan vratiti poslije kolapsa na pariskoj šljaci, ali on se vratio jači nego ikada i odbranio titulu na Vimbldonu.

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Često za njega čujemo da je unaprijeđena verzija Novaka Đokovića, a upravo je pobjednički mentalitet njihova zajednička crta.

"On je izuzetan radnik. Za pet godina morao sam da ga motivišem svega dva-tri puta. Njegova najveća vrlina je to što želi ljude oko sebe koji će mu reći ono što on ne želi da čuje", rekao je Vanjoci i dodao:

"Sve počinje od stava i želje za napretkom. Morate da imate hrabrosti da pravite greške, pa čak i da doživite neuspjeh. Janik je već posjedovao značajnu mentalnu snagu, mi smo je samo dodatno uvećali. Posjeduje urođene darove. Ne možeš postati rasni konj ako si obično kljuse", kaže Italijan i zaključuje:

"Sada se vidi da on može da odservira as u važnim trenucima, ali da bi se to desilo, moraš da imaš povjerenja u svoj udarac, jer si na njemu radio satima i satima tokom treninga."

Siner je samo jedan u nizu primjera da talenat bez rada i kontinuiranog napretka ne znači previše i da je psihološki aspekat sve bitniji faktor u profesionalnom sportu. Dešavalo se da prvom igraču svijeta ne ide najbolje na terenu protiv realno slabijih rivala, ali uvijek je iznova nalazio načine da se vrati sebi i nikada mu za to nije bila potrebna posebna motivacija.

Zbog toga i jeste najteži rival na ATP turu i to je razlog njegovoj dominaciji u posljednje dvije godine.

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Pogledajte 01:34 Novak Ðoković i Janik Siner pozdrav na mreži Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)