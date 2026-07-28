logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trener Janika Sinera otkrio zastrašujuću istinu: "To se desilo dva, tri puta"

Trener Janika Sinera otkrio zastrašujuću istinu: "To se desilo dva, tri puta"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Zašto za Janika Sinera kažu da je unaprijeđena verzija Novaka Đokovića?

trener janika siner otkrio zastrasujucu istinu Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Italijan Janik Siner je ove sezone ubjedljivo najbolji igrač na ATP turu. Situaciju mu dodatno olakšava povreda Karlosa Alkaraza, pa je u prvih sedam mjeseci ove godine poražen samo tri puta. Osim što iz sezone u sezonu napreduje igrački i taktički, ono što ga izdvaja od konkurencijue je nevjerovatna mentalna snaga. Prema riječima njegovog trenera Simonea Vanjocija, Sineru uopšte nije ni potrebna motivacija.

Siner je u ovoj godini pretrpio samo tri poraza u 47 odigranih mečeva - od Novaka Đokovića na Australijan Openu, Jakuba Menšika na turniru u Kataru i Huana Manuela Serundola na Rolan Garosu. Svi su se pitali kako će se Italijan vratiti poslije kolapsa na pariskoj šljaci, ali on se vratio jači nego ikada i odbranio titulu na Vimbldonu.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Često za njega čujemo da je unaprijeđena verzija Novaka Đokovića, a upravo je pobjednički mentalitet njihova zajednička crta.

"On je izuzetan radnik. Za pet godina morao sam da ga motivišem svega dva-tri puta. Njegova najveća vrlina je to što želi ljude oko sebe koji će mu reći ono što on ne želi da čuje", rekao je Vanjoci i dodao:

"Sve počinje od stava i želje za napretkom. Morate da imate hrabrosti da pravite greške, pa čak i da doživite neuspjeh. Janik je već posjedovao značajnu mentalnu snagu, mi smo je samo dodatno uvećali. Posjeduje urođene darove. Ne možeš postati rasni konj ako si obično kljuse", kaže Italijan i zaključuje:

"Sada se vidi da on može da odservira as u važnim trenucima, ali da bi se to desilo, moraš da imaš povjerenja u svoj udarac, jer si na njemu radio satima i satima tokom treninga."

Siner je samo jedan u nizu primjera da talenat bez rada i kontinuiranog napretka ne znači previše i da je psihološki aspekat sve bitniji faktor u profesionalnom sportu. Dešavalo se da prvom igraču svijeta ne ide najbolje na terenu protiv realno slabijih rivala, ali uvijek je iznova nalazio načine da se vrati sebi i nikada mu za to nije bila potrebna posebna motivacija.

Zbog toga i jeste najteži rival na ATP turu i to je razlog njegovoj dominaciji u posljednje dvije godine.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:34
Novak Ðoković i Janik Siner pozdrav na mreži
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC