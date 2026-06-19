Švajcarska - BiH za anale: Ovo se desilo prvi put u istoriji Mundijala!

Na sinoćnjem meču vidjeli smo pet pogodaka u posljednjih 20 minuta, što se nikad do sada nije dogodilo.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH doživjela je težak poraz od Švajcarske u drugom kolu grupne faze Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku.

Izabranici Sergeja Barbareza su na SoFi stadionu u Inglvudu (Los Anđeles) poraženi rezultatom 4:1, a najveći "krivci" za takav ishod su rezervisti švajcarske selekcije. Tako je Johan Manzambi postigao dva, a Ruben Vargas jedan gol, dok je Đibril Sou izborio jedanaesterac koji je kapiten Granit Džaka pretvorio u pogodak.

Mreže su, inače, mirovale sve do 74. minuta, pa je okršaj "zmajeva" sa Švajcarcima ušao u istoriju, pošto se do sinoć nikad u istoriji svjetskih prvenstva nije desilo da vidimo čak pet pogodaka u posljednjih 20 minuta!

1 - Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina was the first game in FIFA World Cup history to see as many as five goals scored with all of them coming after the 70th minute.



Climax.pic.twitter.com/qOVVL9OhNZ — OptaJoe (@OptaJoe)June 18, 2026

Posljednju utakmicu u grupnoj fazi Mundijala BiH će odigrati 24. juna u Sijetlu protiv Katara (21.00 čas po našem vremenu). U tom meču pulenima Sergeja Barbareza obavezno je potrebna pobjeda kako bi uopšte mogli da računaju na plasman u nokaut fazu kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija.

Međutim, s obzirom na veoma lošu gol-razliku nakon prva dva kola (2:5), vrlo je moguće da će morati da čekaju rasplet u ostalim grupama kako bi znali da li su među 32 najbolja tima.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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