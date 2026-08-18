Premijer liga uvodi nova pravila: Fudbaleri će morati da "plaćaju" simuliranje, evo šta se sve mijenja

Premijer liga uvela je četiri nova pravila za sezonu 2026/27, ona se odnose na VAR tehnologiju, povrede igrača, izvođenje prekida i trajanje izmjena

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Premijer liga počinje u petak susretom između Arsenala i Koventrija, a u novoj sezoni svjedočićemo i novim pravilima. Englesko takmičenje uvelo je četiri promjene, a BBC ih je dodatno pojasnio.

Promjene koje je uvela Premijer liga odnose se na:

Postupanje kod povreda igrača

Izvođenje prekida

Trajanje izmjena

Korišćenje VAR tehnologije

Povrede igrača

Kad je u pitanju novo pravilo o povrijeđenim igračima, onaj fudbaler kojem je ukazana pomoć na terenu moraće da napusti igru na jedan minut. Svrha ovog pravila je da se spriječi odugovlačenje vremena i simuliranje. Prema tome, igrač koji je ležao na terenu moraće da žrtvuje jedan minut van njega i neće moći odmah da pomogne ekipi.

Dosad je igrač van terena morao da bude najmanje 30 sekundi, a sad je ta "kazna" povećana na cijeli minut. To nije jedina promjena, pošto će u slučaju da igrač odugovlači prekid morati da napusti teren iako nije tražio medicinsku pomoć, ponovo na jedan minut. Naravno, sve ostaje na procjeni situacije od strane sudije.

Izvođenje prekida

Ova stavka odnosi se na odugovlačenje vremena, zbog toga će sudija zviždukom dati znak igraču da požuri i potom odbrojavati pet sekundi kod očiglednog zadržavanja igre prilikom prekida. Preciznije, aut i gol-aut moraju se izvesti za pet sekundi od trenutka kad igrač uzme loptu. U slučaju da dođe do prekoračenja vremena, posjed će pripasti rivalu. U slučaju kašnjenja kod izvođenja gol-auta, protivnička ekipa dobiće korner.

Novo pravilo neće podrazumijevati duga bacanja, jer se ona smatraju rutinama iz prekida, ali odbrojavanje može početi kad igrači zauzmu pozicije.

Izmjene igrača

Novo pravilo koje se odnosi na izmjene igrača jeste da će postojati ograničenje od 10 sekundi za to da se fudbaleri izmijene na terenu. U slučaju da se ovo vrijeme prekorači, rezervni igrač ne može da uđe na teren, već će morati da sačeka jedan minut i da ponovo pokuša izmjenu. Prema tome, tim će na terenu ostati sa desetoricom igrača, bar 60 sekundi.

Primjena VAR tehnologije

Tema o kojoj se najviše priča svakako je VAR tehnologija. Promjena koju je Premijer liga uvela jeste da se VAR provjera koristi kad igrač dobije drugi žuti karton. Ideja je da situacija bude ponovo provjerena i dodatno potvrđena, s obzirom na to da drugi žuti karton znači i direktno isključenje sa meča.

Međutim, VAR neće moći da traži drugi žuti karton ako ga sudija prethodno nije pokazao. Intervencija je moguća tek kad je druga opomena izrečena, a igrač se našao pred isključenjem.

Poznato je i to da u Premijer ligi neće postojati pauza za osvježenje, kao što je to bio slučaj tokom Svjetskog prvenstva.

Šta se dešava sa "taktičkim tajm-autom golmana"?

U engleskom profesionalnom fudbalu uskoro bi mogao da bude uveden zanimljiv način za sprečavanje takozvanog "taktičkog tajm-auta golmana", koji se posljednjih sezona sve češće koristi. Ova situacija uglavnom izgleda isto - golman sjedne na teren i zatraži pomoć fizioterapeuta, dok njegovi saigrači odlaze do klupe kako bi od trenera dobili nove instrukcije. Nakon što razgovor bude završen, čuvar mreže ustaje i utakmica se nastavlja.

Ideja novog eksperimenta je da se takva praksa učini mnogo manje privlačnom trenerima. Ukoliko golman zatraži ljekarsku pomoć, jedan fudbaler iz polja moraće da napusti teren i na njemu neće moći da se vrati čitav minut. Trener će imati samo 10 sekundi da četvrtom sudiji saopšti ime igrača koji izlazi. Ako to ne učini u predviđenom roku, odluku će morati da donese kapiten ekipe. Pravilo će biti testirano u svim ligama i takmičenjima engleskog profesionalnog fudbala, a cilj je da se spriječi korišćenje povrede golmana kao načina za prekidanje ritma protivnika i održavanje rezultata.

Samo zabrana odlaska igrača do aut-linije ne bi riješila problem, jer bi treneri i dalje mogli da koriste "tajm-aut golmana" kako bi prekinuli nalet rivala. Zbog toga je osmišljena kazna koja direktno utiče na broj igrača na terenu. Ipak, novo pravilo neće važiti baš u svakoj situaciji. Predviđeni su izuzeci slični onima koji postoje kod fudbalera u polju, pa se minut manje na terenu neće primjenjivati ako je golman, na primjer, pretrpio prekršaj ili krvari.