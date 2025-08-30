"Disciplinski sudija je donio odluku oko Petruševa": KSS se oglasio i otkrio kaznu FIBA

Filip Petrušev neće morati da propušta mečeve Srbije u Rigi. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Filip Petrušev neće biti suspendovan za meč sa Letonijom. Dobre vijesti stižu za Srbiju sa Eurobasketa. Stigla je odluka Disciplinske komisije FIBA i srpski košarkaš samo je uslovno kažnjen zbog nesportskog poteza i isključenja na meču sa Portugalom. Stigle su neke dobre vijesti o tom slučaju.

KSS se oglasio saopštenjem koje je poslao oko dva sata ujutru po lokalnom vremenu. Evo i šta sve piše u saopštenju:

"Po završetku utakmice Srbija – Portugal u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva, 29. avgusta, disciplinski sudija FIBA donio je odluku o kazni za reprezentativca Srbije Filipa Petruševa.

Odluka je donesena na osnovu članova 110.2 FECR, 1-173 IR i 1-176b IR.

Uslovna suspenzija od jedne utakmice u naredne tri godine

Ukoliko se ovakav ili sličan prekršaj ponovi, automatski se aktivira suspenzija od jedne utakmice

Novčana kazna iznosi 5.000 evra, za koju je Košarkaški savez Srbije odgovoran prema članu 1-170 FIBA pravilnika

Prema FIBA pravilniku, ponavljanjem istog akta, kazna se automatski udvostručava."

Pešić ljut na Petruševa

Poslije meča i pobede Srbije protiv Portugala selektor Svetislav Pešić došao je na konferenciju za medije. Tamo je bio vidno ljut na Petruševa zbog isključenja.

"Komentarišem samo košarkaške događaje - to nije pitanje košarke nego discipline. To je pitanje poštovanja prema timu i njemu samom i takve stvari reprezentativac Srbije ne smije sebi da dozvoli dok sam ja trener. To je zabranjeno. Oprostićemo mu sad. Zbog toga što se to dešava, ali reprezentativac Srbije ne smije da pravi takve incidente. Nadamo se da je Filip o tome nešto naučio i da će da nauči", rekao je Pešić.