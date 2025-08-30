"To je razumljivo... Ako nećeš da budeš šampion": Pešić hladan kao špricer održao lekciju timu

Selektor Pešić prokomentarisao je igru Srbije, ali i činjenicu da će Srbija već danas odigrati novi meč na Eurobasketu.

Izvor: Youtube/FIBA Media

Reprezentacije Srbije pobijedila je Portugal, a već danas igraće protiv domaćina Letonije. Međutim, "orlovi" nisu odigrali kako se očekivalo - priželjkivala se ubjedljiva pobjeda, a bio je touvrlo tijesan meču. Selektor Svetislava Pešić bio je surov ali i iskren - šampioni ne traže opravdanja.

Letonija je igrala protiv Estonije i taj susret bio je tijesan, a domaćin je u posljednjem trenutku uspio da preokrene i donese prvu pobjedu svojoj naciji. Već danas od 17 časova, Letonija će imati priliku da snage odmjeri sa Srbijom, tako da će obe ekipe malo vremena da se pripreme i odmore.

Budućnost Letonije na Eurobasketu u mnogome zavisi od Srbije, pobjeda im je potrebna ako žele dalju fazu takmičenja, pa se može reći da je Srbija u tom pogledu skinula teret. Zbog toga selektor Pešić upozorava - neće biti lako. "Vidjeli ste kakvo je prvenstvo, nije to ništa novo. Svaki dan se igra. Sigurno nije lako zadržati fokus u svemu tome."

"Letonija je imala ogroman pritiska na meču sa Turcima. Nisu izdržali taj pritisak sa Turcima. Kao i što su nama velika očekivanja i njima su takva ovdje kući. Možda su oni pomislili isto kao i mi 'hajde da ovo dobijemo pa nas čeka Srbija'. I mi smo možda pomislili da ovo otaljamo malo. Sve je to razumljivo za ekipe koje ne žele da budu šampioni. Za ekipe koje žele da budu šampioni, oni ne traže izgovore", bio je jasan Pešić.