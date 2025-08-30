"Žao mi je, ali što sam ti pružio ruku": Luka Dončić umjesto izvini dobio novo poniženje

Silvan Fransisko izvinio se Luki Dončiću, ali ne zbog nesportskog ponašanja, već zbog toga što se rukovao sa njim.

Susret Slovenije i Francuske obilježilo je nesportsko ponašanje Silvana Fransiska. Nakon što je pitanje pobjednika bilo odlučeno igrači oba tima počeli su da se pozdravljaju, a igrač Žalgirisa krajnje podlo je iskoristio situaciju u krenuo na polaganje, kako bi donio poene svom timu.

Pozdravio se Fansisko sa Lukom Dončićem koji ga je čuvao u tom trenutku, potom se okrenuo ka svom košu i svega sekund kasnije ponovo ka košu rivala i u tom trenutku spazio "čist put" do obruča što je i iskoristio. Povela je Francuska 103:92, a to je izazvalo pravo nezadovoljstvo u timu Slovenije. Edo Murić prvi je krenuo ka igraču Žalgirisa, a ona su se u incident umiješali i ostali igrači.

Nakon čitave situacije oglasio se i Luka Dončić koji rekao: "Rukovali smo se na kraju. Razlika u poenima može biti važna, ali smo se rukovali. Nisam mislio da će krenuti ka košu i postići pogodak", rekao je Dončić poslije meča.

Šta je Fransisko rekao poslije meča?

Istakao je Silvan Fransisko da se izvinio zbog onoga što je uradio, a onda je pojasnio - žao mu je zbog rukovanja. "Rekao sam da mi je žao. Rukovao sam se i otišao na polaganje kao što sam rekao Luki. Jedino zbog čega se zaista kajem je samo rukovanje - trebalo je da mu kažem: 'Ne, igraj odbranu'."

"Znate, postoji koš-razlika, što je zaista važno na Eorobasketu i zato mi je to jednostavno sinulo u glavi. Na kraju krajeva, nikada to ne bih uradio, ali preuzimam punu odgovornost za to i jednostavno moram da idem naprijed", pokušao je da objasni Fransisko nesportski potez.