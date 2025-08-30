logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Žao mi je, ali što sam ti pružio ruku": Luka Dončić umjesto izvini dobio novo poniženje

"Žao mi je, ali što sam ti pružio ruku": Luka Dončić umjesto izvini dobio novo poniženje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Silvan Fransisko izvinio se Luki Dončiću, ali ne zbog nesportskog ponašanja, već zbog toga što se rukovao sa njim.

Nesportski potez Francuza protiv Slovenije Izvor: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Susret Slovenije i Francuske obilježilo je nesportsko ponašanje Silvana Fransiska. Nakon što je pitanje pobjednika bilo odlučeno igrači oba tima počeli su da se pozdravljaju, a igrač Žalgirisa krajnje podlo je iskoristio situaciju u krenuo na polaganje, kako bi donio poene svom timu.

Pozdravio se Fansisko sa Lukom Dončićem koji ga je čuvao u tom trenutku, potom se okrenuo ka svom košu i svega sekund kasnije ponovo ka košu rivala i u tom trenutku spazio "čist put" do obruča što je i iskoristio. Povela je Francuska 103:92, a to je izazvalo pravo nezadovoljstvo u timu Slovenije. Edo Murić prvi je krenuo ka igraču Žalgirisa, a ona su se u incident umiješali i ostali igrači.

Nakon čitave situacije oglasio se i Luka Dončić koji rekao: "Rukovali smo se na kraju. Razlika u poenima može biti važna, ali smo se rukovali. Nisam mislio da će krenuti ka košu i postići pogodak", rekao je Dončić poslije meča.

Šta je Fransisko rekao poslije meča?

Istakao je Silvan Fransisko da se izvinio zbog onoga što je uradio, a onda je pojasnio - žao mu je zbog rukovanja. "Rekao sam da mi je žao. Rukovao sam se i otišao na polaganje kao što sam rekao Luki. Jedino zbog čega se zaista kajem je samo rukovanje - trebalo je da mu kažem: 'Ne, igraj odbranu'."

"Znate, postoji koš-razlika, što je zaista važno na Eorobasketu i zato mi je to jednostavno sinulo u glavi. Na kraju krajeva, nikada to ne bih uradio, ali preuzimam punu odgovornost za to i jednostavno moram da idem naprijed", pokušao je da objasni Fransisko nesportski potez.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić Slovenija Francuska Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC