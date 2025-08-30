Španci iskalili bijes na "zmajevima", dabl-dabl Kamenjaša u ubjedljivom porazu BIH!

Reprezentacija BIH ubjedljivo poražena od Španije u drugom meču na Eurobasketu

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Selekcija Bosne i Hercegovine nije uspjela da ponovi uspjeh Gruzije i iznenadi Špance na Evropskom prvenstvu.

"Zmajevi" su u drugom meču u grupi poraženi od "furije" sa ubjedljivih 88:67 i tako ostali na zasad jednoj pobjedi upisanoj protiv Kipra.

Španija je trojkama izrešetala koš "zmajeva", pogodili su izabranici Serđa Skariola 15 šuteva za tri poena (15:38), od toga je pet pogodio Dario Brizuela, a jednu manje Santi Aldama, najbolji pojedinac na meču sa 19 postignutih poena.

Sedam minuta držali su se izabranici Adisa Bećiragića, a onda je Španija stigla do "plus 8" za kraj prve četvrtine (24:16), da bi vrlo brzo ut prednost udvostručila i imala je 40:24 nakon nove trojke Aldame.

Na drugoj strani šut za tri poena bh. selekcije bio je očajan, u tim trenucima "zmajevi" su šutirali 0/9. Tek u samoj završnici prvog poluvremena Roberson je pogodio, ali tada je već bilo 44:30 za Špance.

Poslije tri minute igre u drugom poluvremenu Španci su stigli do "plus 20", a slaba utjeha za "zmajeve" na ovom meču bili su rijetki lijepi trenuci poput zakucavanja Lazića i Kamenjaša.

Kamenjaš je sa 14 poena i 10 skokova upisao dabl-dabl, a jedini dvocifreni pored njega na ovom meču bio je Nurkić sa deset poena.

Španci su rutinski završavali posao u Limasolu, u pojedinim trenucima ličilo je to čak na revijalnu utakmicu, uzimali su se šutevi bez prevelike odgovornosti i plana, pa je u jednom trenutku Serđo Skariolo pozvao i tajm-aut da smiri situaciju.

Tek u samom finišu vidjeli smo jednu mini-seriju "zmajeva" 7:0 kojom su tek ublažili ionako ubjedljiv poraz 88:67.

Reprezentacija BIH nastavlja borbu za plasman u narednu fazu, naredni protivnik već u nedjelju od 20.30 časova je Italija. Potom slijedi duel sa Grčkom, a onda u posljednjem kolu grupne faze možda i odlučujući duel sa Gruzijom.

Tok utakmice pročitajte na kartici Razvoj događaja!