logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Španci iskalili bijes na "zmajevima", dabl-dabl Kamenjaša u ubjedljivom porazu BIH! 0
Eurobasket 2025 BIH Španija uživo prenos livestream
Eurobasket 2025 BIH Španija uživo prenos livestream
0

Španci iskalili bijes na "zmajevima", dabl-dabl Kamenjaša u ubjedljivom porazu BIH!

Reprezentacija BIH ubjedljivo poražena od Španije u drugom meču na Eurobasketu

Eurobasket 2025 BIH Španija uživo prenos livestream Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Selekcija Bosne i Hercegovine nije uspjela da ponovi uspjeh Gruzije i iznenadi Špance na Evropskom prvenstvu.

"Zmajevi" su u drugom meču u grupi poraženi od "furije" sa ubjedljivih 88:67 i tako ostali na zasad jednoj pobjedi upisanoj protiv Kipra.

Španija je trojkama izrešetala koš "zmajeva", pogodili su izabranici Serđa Skariola 15 šuteva za tri poena (15:38), od toga je pet pogodio Dario Brizuela, a jednu manje Santi Aldama, najbolji pojedinac na meču sa 19 postignutih poena.

Sedam minuta držali su se izabranici Adisa Bećiragića, a onda je Španija stigla do "plus 8" za kraj prve četvrtine (24:16), da bi vrlo brzo ut prednost udvostručila i imala je 40:24 nakon nove trojke Aldame.

Na drugoj strani šut za tri poena bh. selekcije bio je očajan, u tim trenucima "zmajevi" su šutirali 0/9. Tek u samoj završnici prvog poluvremena Roberson je pogodio, ali tada je već bilo 44:30 za Špance.

Poslije tri minute igre u drugom poluvremenu Španci su stigli do "plus 20", a slaba utjeha za "zmajeve" na ovom meču bili su rijetki lijepi trenuci poput zakucavanja Lazića i Kamenjaša.

Kamenjaš je sa 14 poena i 10 skokova upisao dabl-dabl, a jedini dvocifreni pored njega na ovom meču bio je Nurkić sa deset poena.

Španci su rutinski završavali posao u Limasolu, u pojedinim trenucima ličilo je to čak na revijalnu utakmicu, uzimali su se šutevi bez prevelike odgovornosti i plana, pa je u jednom trenutku Serđo Skariolo pozvao i tajm-aut da smiri situaciju.

Tek u samom finišu vidjeli smo jednu mini-seriju "zmajeva" 7:0 kojom su tek ublažili ionako ubjedljiv poraz 88:67.

Reprezentacija BIH nastavlja borbu za plasman u narednu fazu, naredni protivnik već u nedjelju od 20.30 časova je Italija. Potom slijedi duel sa Grčkom, a onda u posljednjem kolu grupne faze možda i odlučujući duel sa Gruzijom.

Tok utakmice pročitajte na kartici Razvoj događaja!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
22:36

KRAJ: ŠPANIJA - BIH 88:67

22:34

40' - 86:67 Mini-serija "zmajeva" 7:0

Polaganje Penave pod faulom, potom je pogodio i dodatno bacanje za mini-seriju svoje ekipe 7:0

22:25

37' - Novi prekid u Limasolu!

Ponovo je utakmica prekinuta zbog pokidane mrežice na obruču. Ostalo je tri i po minute do kraja.

22:23

37' - 57:83 Španija rutinski ide ka trijumfu

Period prilično opuštene igre na jednoj i na drugoj strani. BIH se muči, a na drugoj strani malo manje odgovornosti i u igri Španije. Lopez-Arostegi u kratkom periodu uzeo je tri šuta za tri poena i sva tri promašio, Serđo Skariolo pozvao je tajm-aut na tri minute i 44 sekunde do kraja.

22:17

36' - 55:77 Peta trojka Brizuele

22:11

32' - 49:74 Tehnička za Kamenjaša

Tehnička za Kamenjaša zbog prigovora nakon dosuđenog faula nad Huančom Ernangomezom

22:06

Kraj treće četvrtine - 47:72

Vrabac pogađa trojku za 72:47 i ovim rezultatom završena je treća četvrtina

22:05

30' - 44:72 Ernangomez! Ernangomez!

Prvo je Vili Ernangomez vezao pet poena, a potom je njegov brat pogodio trojku za 72:44

21:52

23' - 33:53 Raspucao se Para

Dvije vezane trojke Pare za maksimalnih "plus 20" Španije

21:50

22' - Nurkić opet polovičan, deseta trojka Španije

Muči se Nurkić sa bacanjima, dok Španci nemaju problema sa šutom za tri poena - Para je pogodio desetu trojku "furije"

21:49

21' - 30:47 Trojka Aldame

Aldama pogađa svoju četvrtu trojku. Ovo je njegov 19. poen.

21:32

Kraj prve četvrtine - 30:44

Konačno trojka "zmajeva", pogodio ju je Roberson. Na drugoj strani Sant-Superi nije uspio da uzvrati istom mjerom na kraju druge četvrtine.

21:29

20' - 27:42 Nurkić ponovo polovičan sa penala

Pogodio je jedno bacanje Nurkiću u posljednjem minutu druge četvrtine

21:19

Prekid u Limasolu

Kratak prekid u Limasolu zbog pokidane mrežice na jednom obruču.

21:15

17' 24:40 BIH šutira trojke 0/9

Očajan šut za tri poena, osam promašaja selekcije BIH, na drugoj strani pogodio je Aldama za "plus 16"

21:12

17' - 24:37 Sjajna odbrana i kontra "zmajeva"

Poslije blokade Atića kontra "zmajeva" i sjajno zakucavanje Lazića!

21:08

15' - 20:35 Novi tajm-aut Bećiragića

Aldama pogađa sedmu trojku za Špance i tjera Bećiragića da zove tajm-aut

21:02

12' - 18:30 Nova trojka Španaca

Brizuela je pogodio trojku za dvocifrenu prednost Španije. Ovo je šesta trojka "furije", treća Brizuele.

20:57

Kraj prve četvrtine - 16:24

Osjetna prednost Španije nakon prve četvrtine koju je trojkom zatvorio Dario Brizuela. Ovo je njegova druga trojka iz tri pokušaja u dosadašnjem toku utakmice. 

20:51

8' - 15:18 Trojka Brizuele pa zakucavanje Kamenjaša

Na trojku Brizuele odgovorio je Kamenjaš zakucavanjem poslije kontre.

20:46

7' - 9:10 Santi Aldama igra "sam"

Košarkaš Memfisa postigao je osam od 10 poena svoje ekipe

20:44

5' - 7:5 Nurkić pogodio jedno bacanje

Sada vezani poeni Nurkića koji je promašio jedno bacanje, potom pogodio drugo 

20:41

4' - 4:5 Trojka Aldame

Poslije vođstva BIH 4:0 Španci su uzvratili serijom 5:0

20:39

Bećiragić tražio čelendž na 2:0!

Selektor BIH tražio je čelendž već u drugom minutu igre, i to neuspješno!

20:38

2' - 2:0 Problem za Gegića

Španci promašuju trojke, a prve poene na utakmici postigao je Gegić. Upravo on se našao u problemu poslije manje od dve minute igre jer je zaradio drugu ličnu.

20:32

Početke petorke

BIH: Alibegović, Atić, Gegić, Lazić i Nurkić

ŠPANIJA: Aldama, De Larea, Para, Pradilja i Justa

20:29

Kuriozitet sa himnama

Intonirane su himne Bosne i Hercegovine i Španije, a zanimljivo je da ni bh. himna ni španska himna nemaju tekst.

20:17

Sudijska trojka

Sudijsku trojku čine Horhe Vaskez (Španija), Gvidas Gedvilas (Litvanija) i Vencislav Velikov (Bugarska)

20:15

Dobro došli!

Dobro došli u tekstualni prenos utakmice BIH - Španija na Eurobasketu.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije