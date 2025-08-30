Španci iskalili bijes na "zmajevima", dabl-dabl Kamenjaša u ubjedljivom porazu BIH!

Reprezentacija BIH ubjedljivo poražena od Španije u drugom meču na Eurobasketu
Selekcija Bosne i Hercegovine nije uspjela da ponovi uspjeh Gruzije i iznenadi Špance na Evropskom prvenstvu.
"Zmajevi" su u drugom meču u grupi poraženi od "furije" sa ubjedljivih 88:67 i tako ostali na zasad jednoj pobjedi upisanoj protiv Kipra.
Španija je trojkama izrešetala koš "zmajeva", pogodili su izabranici Serđa Skariola 15 šuteva za tri poena (15:38), od toga je pet pogodio Dario Brizuela, a jednu manje Santi Aldama, najbolji pojedinac na meču sa 19 postignutih poena.
Sedam minuta držali su se izabranici Adisa Bećiragića, a onda je Španija stigla do "plus 8" za kraj prve četvrtine (24:16), da bi vrlo brzo ut prednost udvostručila i imala je 40:24 nakon nove trojke Aldame.
Na drugoj strani šut za tri poena bh. selekcije bio je očajan, u tim trenucima "zmajevi" su šutirali 0/9. Tek u samoj završnici prvog poluvremena Roberson je pogodio, ali tada je već bilo 44:30 za Špance.
Poslije tri minute igre u drugom poluvremenu Španci su stigli do "plus 20", a slaba utjeha za "zmajeve" na ovom meču bili su rijetki lijepi trenuci poput zakucavanja Lazića i Kamenjaša.
Kamenjaš je sa 14 poena i 10 skokova upisao dabl-dabl, a jedini dvocifreni pored njega na ovom meču bio je Nurkić sa deset poena.
Španci su rutinski završavali posao u Limasolu, u pojedinim trenucima ličilo je to čak na revijalnu utakmicu, uzimali su se šutevi bez prevelike odgovornosti i plana, pa je u jednom trenutku Serđo Skariolo pozvao i tajm-aut da smiri situaciju.
Tek u samom finišu vidjeli smo jednu mini-seriju "zmajeva" 7:0 kojom su tek ublažili ionako ubjedljiv poraz 88:67.
Reprezentacija BIH nastavlja borbu za plasman u narednu fazu, naredni protivnik već u nedjelju od 20.30 časova je Italija. Potom slijedi duel sa Grčkom, a onda u posljednjem kolu grupne faze možda i odlučujući duel sa Gruzijom.
KRAJ: ŠPANIJA - BIH 88:67
40' - 86:67 Mini-serija "zmajeva" 7:0
Polaganje Penave pod faulom, potom je pogodio i dodatno bacanje za mini-seriju svoje ekipe 7:0
37' - Novi prekid u Limasolu!
Ponovo je utakmica prekinuta zbog pokidane mrežice na obruču. Ostalo je tri i po minute do kraja.
37' - 57:83 Španija rutinski ide ka trijumfu
Period prilično opuštene igre na jednoj i na drugoj strani. BIH se muči, a na drugoj strani malo manje odgovornosti i u igri Španije. Lopez-Arostegi u kratkom periodu uzeo je tri šuta za tri poena i sva tri promašio, Serđo Skariolo pozvao je tajm-aut na tri minute i 44 sekunde do kraja.
36' - 55:77 Peta trojka Brizuele
32' - 49:74 Tehnička za Kamenjaša
Tehnička za Kamenjaša zbog prigovora nakon dosuđenog faula nad Huančom Ernangomezom
Kraj treće četvrtine - 47:72
Vrabac pogađa trojku za 72:47 i ovim rezultatom završena je treća četvrtina
30' - 44:72 Ernangomez! Ernangomez!
Prvo je Vili Ernangomez vezao pet poena, a potom je njegov brat pogodio trojku za 72:44
23' - 33:53 Raspucao se Para
Dvije vezane trojke Pare za maksimalnih "plus 20" Španije
Parra's reaction is priceless #EuroBasketx@BaloncestoESPpic.twitter.com/4Q8hu0W9IX— FIBA EuroBasket (@EuroBasket)August 30, 2025
22' - Nurkić opet polovičan, deseta trojka Španije
Muči se Nurkić sa bacanjima, dok Španci nemaju problema sa šutom za tri poena - Para je pogodio desetu trojku "furije"
21' - 30:47 Trojka Aldame
Aldama pogađa svoju četvrtu trojku. Ovo je njegov 19. poen.
A MENACE#EuroBasketx@BaloncestoESPhttps://t.co/EZTHek8WlHpic.twitter.com/9Ia4gzU4iy— FIBA EuroBasket (@EuroBasket)August 30, 2025
Kraj prve četvrtine - 30:44
Konačno trojka "zmajeva", pogodio ju je Roberson. Na drugoj strani Sant-Superi nije uspio da uzvrati istom mjerom na kraju druge četvrtine.
20' - 27:42 Nurkić ponovo polovičan sa penala
Pogodio je jedno bacanje Nurkiću u posljednjem minutu druge četvrtine
Prekid u Limasolu
Kratak prekid u Limasolu zbog pokidane mrežice na jednom obruču.
17' 24:40 BIH šutira trojke 0/9
Očajan šut za tri poena, osam promašaja selekcije BIH, na drugoj strani pogodio je Aldama za "plus 16"
17' - 24:37 Sjajna odbrana i kontra "zmajeva"
Poslije blokade Atića kontra "zmajeva" i sjajno zakucavanje Lazića!
THIS IS NOT FAMILY-FRIENDLY BASKETBALL#EuroBasket|#MakeYourMarkpic.twitter.com/UazdBuShBR— FIBA EuroBasket (@EuroBasket)August 30, 2025
15' - 20:35 Novi tajm-aut Bećiragića
Aldama pogađa sedmu trojku za Špance i tjera Bećiragića da zove tajm-aut
12' - 18:30 Nova trojka Španaca
Brizuela je pogodio trojku za dvocifrenu prednost Španije. Ovo je šesta trojka "furije", treća Brizuele.
Kraj prve četvrtine - 16:24
Osjetna prednost Španije nakon prve četvrtine koju je trojkom zatvorio Dario Brizuela. Ovo je njegova druga trojka iz tri pokušaja u dosadašnjem toku utakmice.
A walking bucket#EuroBasketx@BaloncestoESPpic.twitter.com/Tvp66hIORU— FIBA EuroBasket (@EuroBasket)August 30, 2025
8' - 15:18 Trojka Brizuele pa zakucavanje Kamenjaša
Na trojku Brizuele odgovorio je Kamenjaš zakucavanjem poslije kontre.
7' - 9:10 Santi Aldama igra "sam"
Košarkaš Memfisa postigao je osam od 10 poena svoje ekipe
5' - 7:5 Nurkić pogodio jedno bacanje
Sada vezani poeni Nurkića koji je promašio jedno bacanje, potom pogodio drugo
4' - 4:5 Trojka Aldame
Poslije vođstva BIH 4:0 Španci su uzvratili serijom 5:0
Bećiragić tražio čelendž na 2:0!
Selektor BIH tražio je čelendž već u drugom minutu igre, i to neuspješno!
2' - 2:0 Problem za Gegića
Španci promašuju trojke, a prve poene na utakmici postigao je Gegić. Upravo on se našao u problemu poslije manje od dve minute igre jer je zaradio drugu ličnu.
Početke petorke
BIH: Alibegović, Atić, Gegić, Lazić i Nurkić
ŠPANIJA: Aldama, De Larea, Para, Pradilja i Justa
Kuriozitet sa himnama
Intonirane su himne Bosne i Hercegovine i Španije, a zanimljivo je da ni bh. himna ni španska himna nemaju tekst.
Sudijska trojka
Sudijsku trojku čine Horhe Vaskez (Španija), Gvidas Gedvilas (Litvanija) i Vencislav Velikov (Bugarska)
Dobro došli!
Dobro došli u tekstualni prenos utakmice BIH - Španija na Eurobasketu.