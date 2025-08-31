Bogdan Bogdanović završio Eurobasket: Srbija mora dalje bez kapitena

Srbija će prema najnovijim informacijama morati da nastavi takmičenje na Eurobasketu bez Bogdana Bogdanovića.

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srbija će prema navodima "Meridian sporta" morati da nastavi takmičenje na Eurobasketu bez svog kapitena Bogdana Bogdanovića. Prema navodima izvora iz Amerike, iskusni bek neće biti spreman za nastavak takmičenja.

Poslije snimanja je potvrđena ruptura zadnje lože. Da je oštećenje manje, mogao bi da se spremi za neki dio nastavka turnira Bogdanović, ovako ipak to nije opcija.

Bogdanović je prvi meč sa Estonijom odigrao kompletan, zatim je sa Portugalom bio na terenu 15 minuta i na minut i po do kraja prvog poluvremena je morao da izađe sa terena zbog povrede.

Pogledajte taj momenat:

Pogledajte 00:19 Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1 Izvor: RTS 1

Košarkaški savez Srbije se zvanično oglasio pred utakmicu sa Letonijom i navedeno je da kapiten neće igrati na tom meču. Nije nastupio, nadali smo se da će imati vremena da se oporavi, ali izgleda da će neki drugi igrači morati da preuzmu njegovu ulogu.