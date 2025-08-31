Dan D za Srbiju i Bogdana Bogdanovića: Oglasili se Pešić i KSS, sad čekamo odluku

Svi čekamo odluku, svi smo u neizvjesnosti. Šta će biti sa kapitenom Srbije Bogdanom Bogdanovićem i da li će ponovo zaigrati na Eurobasketu?

Srbija je razbila Estoniju u prvom kolu Eurobasketa, zatim je savladala Portugal, ali na tom meču se povrijedio Bogdan Bogdanović. Uhvatio se u jednoj kontri krajem prvog poluvremena za zadnju ložu kapiten srpskog nacionalnog tima, a sada slijedi ključni dan za njega.

Nakon dva meča u manje od 24 časa protiv Portugala i Letonije, Srbija ima slobodan dan. Bogdanović je odradio snimanja, ali je više puta naglašeno da je potrebno da prođe makar 24 sata da bi se tačno znalo o kakvoj se povredi radi. Sada je prošlo više od ta 24 časa, pa čekamo nove informacije. Ovo je momenat Bogdanovićeve povrede:

Ključno je da Bogdanovićeva povreda ne bude ozbiljnija, a vremena za odmor ima. Već nije igrao protiv Letonije, a na narednom meču u ponedjeljak "orlovi" igraju sa otpisanom Češkom. Mogu to "orlovi" i bez svog kapitena, a do posljednjeg kola grupne faze sa Turcima ima puna tri dana.

Šta za sada znamo?

Znamo da je u pitanju zadnja loža, a prema nekim navodima potrebno je i da ljekari iz Amerike iz Bogdanovog kluba Los Anđeles Klipersa daju zeleno svjetlo za njegov dalji nastup. Znamo i da je grčki "Atletiko" pisao da je Srbija platila osiguranje za svoje NBA igrače u slučaju povreda.

"Čekamo rezultate, da vidimo kako nam je Bogdan (Bogdanović), to je ono o čemu razmišljamo svi. Želimo mu brz oporavak i da što prije bude sa nama", rekao je Stefan Jović u razgovoru za "RTS" poslije meča sa Portugalom, a pred Letoniju se oglasio i KSS.

"Nakon povrede na utakmici protiv Portugala, danas je učinjeno snimanje magnetnom rezonancom koja je pokazala povredu zadnje loše mišića natkoljenice. Potrebno je da se urade dodatna ispitivanja koja će biti učinjena kako bi se postavila konačna dijagnoza i prognoza. Bogdan Bogdanović neće igrati na utakmici protiv Letonije u subotu", navedeno je u saopštenju KSS.

Na konferenciji za medije poslije pobjede nad Letonijom oglasio se kratko i Svetislav Pešić. "Bogdanović je to snimio, ostao je u sobi da odmara, čekamo rezultate i vidjećemo kakvi su. Ne možemo ništa dok ne prođe to vrijeme", rekao je selektor Srbije.