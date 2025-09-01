"I tako je srušen mit o drim-timu Srbije": Hrvati odmah opleli po srpskim košarkašima i otpisali ih

Hrvatski novinar analizirao situaciju u reprezentaciji Srbije i otpisao "orlove" iz borbe za zlatnu medalju na Eurobasketu 2025.

Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Srbije pobijedila je na prva tri meča na Eurobasketu 2025. godine, na koji je stigla kao veliki favorit za osvajanje zlatne medalje. Predvođeni iskusnim selektorom Svetislavom Pešićem, koji je višestruki šampion Evrope, zatim najboljim igračem planete Nikolom Jokićem i kapitenom Bogdanom Bogdanovićem kojem samo zlato fali, srpski košarkaši bili su blizu postolja prije početka takmičenja.

Izvor: MN PRESS

Sada je situacija nešto drugačija. Prije svega, reprezentaciju je poremetila povreda kapitena Bogdanovića koji je završio turnir. Plejmejker Vasilije Micić još nije uspio da uhvati pravi ritam, a te dvije informacije dovoljne su bile medijima u Hrvatskoj da otpišu Srbiju!

Novinar "Jutarnjeg" Tvrtko Puljić smatra da "Srbija više nije Drim-tim", odnosno da se "rasplinuo mit o nedodirljivom favoritu za zlato". Zapravo, Tvrtko u svom autorskom tekstu smatra da su pobjede protiv Portugala i Letonije ogolile igru srpske reprezentacije i da sada samo od Nikole Jokića zavisi da li će četa Svetislava Pešića moći da stigne do evropske titule.

Povreda Bogdana Bogdanovića i forma Vasilija Micića koji izlazi iz povrede ubijedili su hrvatskog novinara da Srbija više nije favorit. "Srbija jest najbolja reprezentacija koja se pojavila na Eurobasketu, ali svaka duboka ekipa ima nositelje kvalitete. Bez Bogdana Bogdanovića i s ovako lošim Vasom Micićem, Srbija je od top klase ostala samo na - Nikoli Jokiću", navodi Puljić, zaboravljajući u kakvom je sastavu Srbija osvojila srebro na Mundobasketu 2023. godine. Tada u timu nisu bili ni Micić, ni Jokić!

Autor teksta na hrvatskom sajtu upoređuje mečeve koje su protiv Letonije odigrale selekcije Srbije i Turske. Navodi se da je Srbija pobijedila zahvaljujući idealnoj partiji Jokića koji je ubacio 39 poena, a da je i pored toga bilo neizvjesno - dok je Turska bez većih problema savladala istog rivala. Kao da su svi košarkaški mečevi isti i kao da svi protivnici podjednako odgovoaraju različitim ekipama. Na kraju krajeva, kao da je Srbija bila odmorna za meč protiv Letonije...

Za kraj, Tvrtko Puljić pokušava da objasni svojim čitaocima kako će Srbija u nastavku turnira ličiti na Denver Nagetse, jer će se za sve pitati samo i isključivo Nikola Jokić. Kaže da Vasa Micić ne može da doprinosi u kontinuitetu zbog viška kilograma, da evropski šampion sa Fenerbahčeom Marko Gudurić nije klasa, da Stefan Jović više nije onaj iz 2016. godine, da je Aleksa Avramović tek defanzivni specijalac, a da Ognjen Dobrić i Vanja Marinković "nisu ništa posebno". Pomenuo je još i Nikolu Milutinova, Nikolu Jovića i Filipa Petruševa, prije nego što je poentirao da Jokić nije donio titulu Denveru - već da je to uradio Džamal Marej.

Nije ni to bilo dosta... "Srbija je u samo 24 sata, a da pritom nije poražena, ušla u razdoblje propitivanja koliko u novonastalim okolnostima zapravo vrijedi. U ponedjeljak će protiv Čeha imati regeneraciju, a onda slijede Turci u srijedu. I u subotu prva nokaut utakmica. Na kojoj su se, prije tri godine u Berlinu, spotakli. A do nje su izgledali kudikamo bolje nego što izgledaju sada", glasi posljednji pasus vrlo čudnog teksta koji je Srbiji već "izbio" zlatnu medalju iz ruku.

Srbija će bez Bogdana Bogdanovića i sa "rovitim" Vasilijem Micićem pokušati da odbrani ulogu prvog favorita na turniru, pa da poslije nešto više od dvije decenije ponovo proslavi zlatnu medalju na velikom takmičenju. Za to vrijeme, u Hrvatskoj se slavi pobjeda nad Danskom (79:76) u pretkvalifikacijama za Mundobasket 2027. godine. Ona je izvojevana nakon što je Dario Šarić - koji je prethodne sezone nosio vodu Nikoli Jokiću - ubacio 30 poena.