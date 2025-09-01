NBA igrači gospodare Eurobasketom: Kad pomislite da je Evroliga teža, sjetite se ovih brojki

Da li je NBA teži od Evrolige? Da li su košarkaši u Evropi kvalitetniji od onih koji igraju u najjačoj ligi na svijetu. Statistika sa Eurobasketa mnogo toga nam otkriva.

Nepresušna tema za debatu je razlika i sličnost između NBA i Evrolige. Mišljenja su podijeljena, nema sumnje da se u elitnom takmičenju igra sporija košarka, više timska, dok "preko bare" preovlađuje individualni kvalitet. Ipak, statistika sa ovogodišnjeg Evropskog prvenstva nam može pomoći da dođemo do odgovora? Brojke su surove, ali pokazuju da NBA igrači poprilično lako igraju evropski stil košarke.

Čini se da je u sezoni za nama rasprava bila posebno intenzivna o kvalitetu timova u NBA i u Evroligi. Ona je možda dostigla vrhunac i na Evropskom prvenstvu kad je selektor Turske Ergin Ataman iskreno definisao mišljenje o najjačoj ligi na svijetu - njihovi timovi bez najveće zvijezde u ekipi su zapravo prosječni.

"Kada NBA timovi osvoje titulu u NBA ligi, oni odmah objave da su svjetski šampioni. Ja sam se bunio zbog toga jer smo te sezone mi bili prvaci Evrolige, pa sam ih izazvao. Ako želiš da budeš svjetski šampion, pa onda moraš da pobijediš šampiona Evrolige. Možda moraš da pobijediš i šampiona Australije. Dakle, za mene je to izazov svaki put i ponovo sam rekao, uz naravno veliko poštovanje prema NBA timovima, košarka u Evroligi je na veoma visokom nivou i da bi se neko zvao svjetskim šampionom, mora da igra protiv nas", rekao je Ataman.

Otišao je trener Panatinaikosa i korak dalje pa je rekao: "Vidio sam na društvenim mrežama - u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi - ljude kako pišu o mojoj izjavi o razlici između Evrolige i NBA. Dajte mi Alperena Šenguna da igra u Panatinaikosu i pobijedićemo Hjuston", rekao je Ataman na konferenciji za medije.

Takođe, imamo i tvrdnje Luke Dončića koji ističe da je lakše davati koševe u NBA ligi, nego u Evroligi. Međutim, čini se da ova njegova teorija ne važi za NBA igrače. Slovenac često ističe da mu više prija evropski stil košarke, pa je jednom prilikom rekao: "Takmičio sam se kada sam imao 16 godina, tresao sam se, još se sjećam tog trenutka. Zato mi se čini da u Evropi, gledajući Evroligu sada i ranije, više se radi o timu i timskom radu, dok su u NBA drugačija pravila, uvijek sam to govorio. Razlog zašto sam rekao da je lakše postići koševe u NBA je zato što su jednostavno drugačija pravila."

"Imate mnogo više prostora, imate više minuta. To je osam minuta više, sve može da se desi za osam minuta. Dakle, to je samo zbog toga. U Evropi, ako dobijete visokog igrača, kao što je Edi Tavares, on igra u Madridu. Samo ako stoji u reketu, a on može da stoji u reketu i visok je 213 centimetara, teško je postići poen. To je nemoguće. Tamo to ne možete da uradite, jer je to prekršaj od tri sekunde u reketu", bio je jasan Dončić.

Šta kaže statistika?

Svjedoci smo nevjerovatnih partija pojedinaca u reprezentacijama, a ako pogledamo tabelu prvih 10 poentera možemo zaključiti da je njih devet u NBA ligi. Tabela kaže da su najefikasniji igrači prosječno bilježili:

Luka Dončić (Dalas) 33 poena Lauri Markanen (Juta) 32,3 poena Janis Detokumbo (Milvoki) 29 poena Džordan Lojd (Monako) 28,3 poena Nikola Jokić (Denver) 24,3 poena Denis Šreder (Sakramento) 23,3 poena Franc Vagner (Orlando) 22,3 poena Deni Avdija (Portland) 22 poena Pel Larson (Majami) 20,3 poena Alperen Šengun (Hjuston) 27,2 poena

Ovoj tabeli može se dodati i činjenica da je Simone Fontekio na 11. mjestu sa prosjekom od 19 poena po susretu. Takođe, riječ je i Italijanu koji nema značajan doprinos u timu Majamija, pošto je u sezoni za nama na 75 utakmica prosječno bilježio skoro šest poena. Zapravo, jedini igrač u prvih deset strijelaca Eurobasketa koji trenutno ne igra u NBA je naturalizovani igrač Poljske Džordan Lojd koji nosi dres Monaka i koji je u sezoni za nama bilježio 10,8 poena u Evroligi.

Da li je NBA liga teža od Evrolige?

Ako se osvrnemo na surovu statistiku, možemo zaključiti da je NBA teža liga od Evrolige. S obzirom na to da su se igrači iz najjače lige na svijetu prilagodili evropskom načinu košarke i pritom bilježe nevjerovatne brojeve. Uzgred, ne može se osporiti i činjenica da igrači koji imaju prosječan učinak ili čak ispod prosjeka u NBA ligi, u Evroligi uspijevaju da bilježe mnogo bolje rezultate. Međutim, postoji i stavka - različiti košarkaši imaju različite uloge u klubu i u reprezentaciji.

Ono što još ide u korist NBA to su najbolje partije pojedinaca gdje prva četiri mesta zauzimaju - Lauri Markanen, Simone Fontekio, Nikola Jokić i Luka Dončić. Njih četvorica kombinovano su postigla 160 poena. Markanen je na meču protiv Velike Britanije ubacio 43 poena, dok su Jokić protiv Letonije, Dončić protiv Francuske i Fontekio protiv Bosne i Hercegovine postigli po 39. Na petom mjestu nalazi se ponovo Slovenac koji je protiv Poljske postigao 34 poena.

Prema tome - prvih pet mjesta najkorisnijih igrača na jednoj utakmici u dosadašnjem dijelu šampionata pripalo je NBA igračima...