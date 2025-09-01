logo
Brutalni Nijemci se zaustavili na 120: Nezapamćen debakl Britanaca, Da Silva nezaustavljiv

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Favorizovana Njemačka pregazila Veliku Britaniju na Eurobasketu.

Njemačka pregazila Veliku Britaniju na Eurobasketu Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Njemačke nastavaljaju sa impresivnim partijama na Eurobasketu. Ovog puta su deklasirali selekciju Velike Britanije 120:57. Tako su "panceri" u četvrtoj utakmici zaredom postigli 100+ poena i dodatno potvrdili ulogu jednog od favorita.

Bila je ovo potuna dominacija izabranika Aleksa Mumbrua koji su poslije 10 minuta košarke imali dvocifrenu prednost 32:19, da bi u drugoj dionici već dostigli maksimalnih +28 i na poluvrijemene otišli sa ubjedljvih 58:31. Prednost je u trećem kvartalu narasla do 40, a u posljednjoj četvrtini do 50, utisak je bio da Britanci jedva čekaju kraj meča u kome nisu imali nikakvu šansu.

Nijemci su imali čak petoricu dvocifrenih igrača dok su Heson i Vilan pružili najveći otpor sa druge strane. Tristan da Silva je briljirao u ovom duelu, pošto je postigao 25 poena i imao pet skokova uz 5/7 šut za tri poena. Šreder je bio standardno dobar sa 19, ali nije se pretjerano umarao, pratio ih je Vagner sa 18 poena i 10 asistencija i Oskar da Silva sa 13. Pomenuti duo Britanaca dao je po 11 poena.

Nijemce sada čeka duel sa Finskom, dok će Velika Britanija u posljednjem kolu igrati protiv Crne Gore.

