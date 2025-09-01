"Srbija je favorit i bez Bogija, imate Marka": Turčin iz Prištine na sprskom pričao o Eurobasketu i "orlovima"

Kenan Sipahi tvrdi da je Srbija među favoritima na Evropskom prvenstvu i poslije povrede Bogdana Bogdanovića. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/MN Press

Turska je pokazala da je sa razlogom jedan od favorita iz sjenke na Eurobasketu. Na četiri meča upisala je četiri pobjede, uglavnom dosta ubjedljive i tako su zaprijetili Srbiji. Upravo će taj meč u srijedu da riješi pitanje oko toga ko će biti prvi u grupi.

"Estonci igraju dobro i čvrsto, umalo su dobili Letoniju, odigrali smo dobar meč, dobro smo otvorili meč i to nam je bilo bitno. Posljednji meč slijedi, igramo protiv Srbije. Bili prvi ili drugi, to ne menja mnogo, ali izlazimo sa namjerom da dobijemo", rekao je Sipahi srpskim novinarima, na srpskom.

Sipahi je rođen u Prištini i nema problem sa tim da izjave daje na srpskom jeziku. Vidio je i neke probleme u igri turskog tima koji mogu da se poprave prije meča sa "orlovima".

"Igramo dobro, ako igramo ovako, pametno. Jedno 5-6 minuta smo izgubili neke lake lopte, ako budemo pametni, imamo šansu."

O Jokiću i Bogdanoviću

Pogledajte 01:24 Kenan Sipahi izjava pred Srbiju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Najveću pažnju svakako privlači predstojeći duel između Nikole Jokića i Alperena Šenguna.

"Dobro će biti i lijepo da se gleda. Da, sllični su jedan drugom"

Za kraj je dobio i pitanje o tome kako vidi šanse Srbije u Rigi bez povrijeđenog Bogdana Bogdanovića.

"Mogu ti reći da je Srbija favorit, Bogi je naravno među najboljim igračima u Evropi, ali imaju puno još igrača. Tu je Marko, tu su svi, ne mijenja to puno", zaključio je Sipahi.