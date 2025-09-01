logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Srbija je favorit i bez Bogija, imate Marka": Turčin iz Prištine na sprskom pričao o Eurobasketu i "orlovima"

"Srbija je favorit i bez Bogija, imate Marka": Turčin iz Prištine na sprskom pričao o Eurobasketu i "orlovima"

Autor Nemanja Stanojčić
0

Kenan Sipahi tvrdi da je Srbija među favoritima na Evropskom prvenstvu i poslije povrede Bogdana Bogdanovića. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Kenan Sipahi o Srbiji na Eurobasketu 2025 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/MN Press

Turska je pokazala da je sa razlogom jedan od favorita iz sjenke na Eurobasketu. Na četiri meča upisala je četiri pobjede, uglavnom dosta ubjedljive i tako su zaprijetili Srbiji. Upravo će taj meč u srijedu da riješi pitanje oko toga ko će biti prvi u grupi.

"Estonci igraju dobro i čvrsto, umalo su dobili Letoniju, odigrali smo dobar meč, dobro smo otvorili meč i to nam je bilo bitno. Posljednji meč slijedi, igramo protiv Srbije. Bili prvi ili drugi, to ne menja mnogo, ali izlazimo sa namjerom da dobijemo", rekao je Sipahi srpskim novinarima, na srpskom.

Sipahi je rođen u Prištini i nema problem sa tim da izjave daje na srpskom jeziku. Vidio je i neke probleme u igri turskog tima koji mogu da se poprave prije meča sa "orlovima".

"Igramo dobro, ako igramo ovako, pametno. Jedno 5-6 minuta smo izgubili neke lake lopte, ako budemo pametni, imamo šansu."

O Jokiću i Bogdanoviću

Pogledajte

01:24
Kenan Sipahi izjava pred Srbiju
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Najveću pažnju svakako privlači predstojeći duel između Nikole Jokića i Alperena Šenguna.

"Dobro će biti i lijepo da se gleda. Da, sllični su jedan drugom"

Za kraj je dobio i pitanje o tome kako vidi šanse Srbije u Rigi bez povrijeđenog Bogdana Bogdanovića.

"Mogu ti reći da je Srbija favorit, Bogi je naravno među najboljim igračima u Evropi, ali imaju puno još igrača. Tu je Marko, tu su svi, ne mijenja to puno", zaključio je Sipahi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Turska Eurobasket 2025 orlovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC