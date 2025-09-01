Rigom se orilo "Vaso, Vaso": Navijači kao nikad podržali Micića, on im vratio na najljepši način

Ulazak Vasilija Micića na teren ispraćen je ovacijama sa tribina u Rigi.

Izvor: fiba.basketball

Dugo se prije Eurobasketa govorilo o tome da li će standardni reprezentativac Vasilije Micić krenuti put Rige sa "orlovima". Bilo je jasno da dvostruki šampion Evrolige nije sasvim spreman, ali želja da pomogne timu bila je ispred svega, a u duelu sa Češkom novi košarkaš Hapoela je to i dokazao.

Najvažnije je bilo da Vasilije Micić poslije brojnih kritika dobija i podršku. Pelejmejker iz Kraljeva svih ovih godina bio je važan deo nacionalnog tima, a sada je pokazao da će ekipa i dalje moći da računa na njega, ali pokazala je i publika da će ga i dalje bodriti. Kad je selektor Pešić odlučio da u finišu prve četvrtine uvede Micića, sa tribina u Rigi čule su se ovacije.

Evo kako je publika pozdravila ulazak Micića na teren:

Pogledajte 00:31 Ovacije za Micića Izvor: Arena sport 1 Premium Izvor: Arena sport 1 Premium

Nije Micić dosad bio na visokom nivou, ali povici sa tribina, aplauzi i zvižduci, a onda i skandiranje "Vaso, Vaso" orilo se Rigom. Zahvalio se Micić poenima već u prvim sekundama kako je ušao na teren. A, onda je najbolje tek uslijedilo. U drugoj četvrtini vezao je dvije trojke, kako se to kaže "bez koske", što su navijači u Letoniji pozdravili gromoglasnim aplauzom.

Vidjelo se još u meču protiv Portugalije da vasa silno želi da pronađe formu i ponovo bude "onaj stari", međutim lopta nije željela u obruč pa je ostao bez poena, ali uz tri asistencije. Vidjelo se isto to i protiv Letonije, čak je i izgubio tri lopte, pa je taj susret za njega bio prava katastrofa.