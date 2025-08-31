Đurović i Lončar u šoku zbog igara Vase Micića: "Neka se pogleda u ogledalo, ne može gore"

Vlade Đurović i Nikola Lončar kritikovali Vasu Micića zbog loših igara za Srbiju na Eurobasketu, poručujući mu da mora da se probudi.

Nekada najbolji košarkaš Evrope Vasilije Micić imao je lošu sezonu u NBA ligi, gdje jedva da je igrao, a mučile su ga i povrede zbog kojih je rovit i nespreman došao na pripreme reprezentacije Srbije za Eurobasket 2025. Uspio je da se oporavi i da u posljednjoj pripremnoj utakmici sa Slovenijom "uhvati priključak" i samim tim zasluži poziv Svetislava Pešića za turnir u Rigi, međutim za sada ne pokazuje ni djelić onoga što znamo da može.

Zbog toga je, za sada, zasluženo najkritikovaniji igrač Srbije, ali i naša najveća briga, posebno zbog čudne reakcije na meču protiv Portugala kada je vidno bio frustriran poslije izmjene i opsovao je na klupi. Zato ga je Vlade Đurović kritikovao pre meča s Letonijom, a onda mu je poslije meča zamjerio kako je odigrao.

Šta je Đurović zamjerio Miciću?

"Micić je pokušao mnogo, mislim da je izgubio pet-šest lopti, računajući i promašene šuteve. Stefan Jović takođe nije mogao da se snađe cijeli meč. Bez obzira što je Petrušev uradio dosta u napadu, kao i Vukčević, slabo su pomogli u odbrani Jokiću. Jokić se troši u odbrani i napadu i mislim da je sav u ranama. Sreća da u ponedjeljak igramo s Česima. Za mene je mali Vasa Micić... Mora da se pogleda u ogledalo i da se smiri", poručio je Vlade Đurović za TV Arena Sport.

"Da pomisli da je ovo sve dobro. Reprezentacija ide naprijed i s njegovim lošim igrama. To što igra slabo mora da nađe razlog u sebi. U redu je promašiti neki šut, ali sve drugo što je uradio je bilo pogrešno. To je nevjerovatno. Nervozan je i ne smije tako da bude. Imaćemo problema sa jačim ekipama. Nikola Jović mora da nam daje 10 do 15 poena, a sad je jedan i smotao se kao ćebe. Ne daj Bože da je teža povreda Bogdanovića... Nisam više optimista kao prije. Ne kažem da nećemo osvojiti zlato, ali sa manje optimizma gledam poslije ove dvije utakmice", dodao je poznati košarkaški stručnjak.

Šta je Lončar zamjerio Miciću?

"Prvenstvo je za nas počelo danas. Izvukli smo prvu komplikovanu utakmicu danas bez Bogdana. Mislim da Micić ne može gore od ovoga. Možda bi mogao da se snađe protiv Češke... Svi moraju da budu bolji sad, sem Jokića, mada nam je već mnogo puta pokazao da i to može. Ovo je velika pobjeda. Igrači koji su igrali danas više u odsustvu Bogdana, to su Dobrić i Gudurić, danas su odigrali dobro. Samo da budemo pozitivni. Prvenstvo je počelo danas", naglasio je bivši košarkaš Nikola Lončar za Arenu.

Kako je Micić igrao do sada na Eurobasketu?

Vasilije Micić nije u formi i to se osjeti u igri srpske reprezentacije na Eurobasketu. U prvom meču protiv Estonije igrao je čak 18 minuta i ukupno je ubacio četiri poena, što su jedini njegovi poeni na turniru. Na tom meču šutirao je 2/5 iz igre, imao je dva skoka i dvije izgubljene lopte. Potom je protiv Portugala šutirao 0/3 iz igre, imao je doduše tri asistencije, ali i jednu izgubljenu loptu.

Protiv Letonije je na terenu proveo osam minuta i opet nije ubacio niti jedan šut (0/2), a izgubio je još tri lopte, za ukupan indeks korisnosti "minus pet".

Pošto znamo da je to igrač koji je tri sezone zaredom u Evroligi bio na prosjeku od 17,5 poena i oko pet asistencija, znamo da mora bolje. Samo je potrebno strpljenje za sopstveno tijelo, prirodno je da ne sluša poslije toliko mirovanja, praktično da je dvije godine bez prave košarke.