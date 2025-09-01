logo
Vasa Micić vrišti od bolova, a sudije ne vide: Bezobrazan udarac zbog kojeg smo čuli i psovke

Pogledajte kako je Vasa Micić dobio udarac laktom u predjelu rebara na meču Srbije i Češke.

Vasa Micić dobio udarac na meču sa Češkom Izvor: TV Arena sport/screenshot

Srpski košarkaš Vasa Micić doživio je povredu sredinom posljednje dionice kada je zbog lakta koji je dobio u predjelu rebara morao da izađe iz igre. Čuli smo jak vrisak, odmah se Micić uhvatio za rebra, a onda je i opsovao košarkaša koji ga je udario dok je ležao na parketu.

Nevjerovatno je šta sudije nisu vidjele i nisu čak dosudile ni faul nad Micićem, koji je ostao u bolovima na parketu, a tek je onda uz pomoć saigrača izašao iz igre i ukazana mu je pomoć. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte

00:38
povreda Vasilija Micića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Micić je bio bijesan na klupi, bacio je peškir i gunđao je zbog nezadovoljstva prethodnom odlukom, a kraj njega sjedio je tada Jokić koji je pokušavao da ga smiri i istovremeno da sazna od njega šta se desilo. Od tog trenutka Micić nije ni ulazio na parket, a ovo mu je bila najbolja utakmica na turniru do sada.

košarka orlovi Eurobasket 2025 Vasilije Micić Češka

