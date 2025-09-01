Pogledajte kako se povrijedio Nikola Jović

Pogledajte kako je Nikola Jović povrijedio mali prst desne, šuterske ruke, na meču protiv Češke.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Bogdan Bogdanović je završio Eurobasket 2025 zbog povrede zadnje lože i osjetljivi smo na svaki detalj kada se srpski igrači požale na probleme. Tako je bilo i na meču protiv Češke, kada je Jokić zaigrao sa steznikom na ruci, a Nikola Jović je dva puta izlazio iz igre zbog manjih povreda.

Prvo je u prvoj četvrtini morao napolje jer je izvrnuo zglob, kratko je otišao do svlačionice i brzo se vratio na klupu, dok je potom u završnici druge četvrtine rasjekao mali prst desne, šuterske ruke.

Pogledajte kako se to dogodilo:

Pogledajte 00:32 Nikola Jović raskrvario prst Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Jović je pokušao da zaustavi zakucavanje jednog košarkaša Češke, udario je prvo šakom u konstrukciju koša, pa zatim i prstom od tablu. Vidjelo se odmah da ga je zaboljelo, a onda smo ugledali i krv na njegovom bijelom dresu, koja je bila signal da je vrijeme da interveniše ljekarski tim.

Otišao je Jović do klupe gdje mu je ukazana pomoć i prst mu je zavijen, a nadamo se da ovo neće predstavljati veliki problem po njega, već su "orlovi" već imali dovoljno nedaća na ovom turniru.