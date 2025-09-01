Vlade Đurović podigao ton zbog onoga što se priča o Srbiji: "Nemojte više, čuli su i naši košarkaši"

Vlade Đurović ističe da je zbog izostanka Bogdana Bogdanovića neophodna bolja igra Vasilija Micića, ali i Vanje Marinkovića i Marka Gudurića.

Izvor: MN PRESS, ArenaSport 1 / printscreen

Povreda Bogdana Bogdanovića prema mišljenjima mnogih znatno je umanjila šanse Srbije da osvoji najsjajnije odličje. "Orlovi" su važili za glavnog favorita Eurobasketa, a poslije odlaska kapitena jasno je da će nedostatak biti veliki, prema tome će ostali igrači morati da daju maksimum, kako bi se nadomjestio izostanak igrača Klipersa.

Košarkaški trener i stručni konsultant Vlade Đurović prokomentarisao je izostanak kapitena Bogdana Bogdanovića tik pred početak susreta "orlova" i Češke. "On je sjajan momak, ali i sjajan igrač. Dugo je igrao u reprezentaciji, uvijek se odaziva. On je igrač koji umije da izmisli koš... Međutim, malo ću drugačije reći - mislim da u novinama i u zvučnim medijima i suviše se to potencira, a završeno je", započeo je Đurović.

Istakao je Đurović šta će se dogoditi ako se sve misli usmjere ka kapitenu, a ekipa se zapostavi. "Ako mi mnogo govorimo o Bogdanoviću i hendikepu, pošto je njegov nedostatak ogroman, onda umanjujemo značaj ostalih igrača. Želim da završimo sa Bogdanovićem, da ga ne pominjemo - ne zato što ga ne volimo, nego zato što to nije dobro zbog ekipe."

Ko će zamijeniti Bogdanovića?

Đurović je istakao da bi idealno rješenje bilo da Vasilije Micić zamijeni kapitena. Međutim, košarkaški trener ističe da u slučaju da igrač Hapoela ne pronađe ritam, svoj maksimum moraće da daju Marko Gudurić i kapiten Partizana Vanja Marinković. Preciznije, Đurović je istakao da ekipa mora da pokaže zube, sad kad nema kapitena u timu.

"Njega (Bogdana Bogdanovića) mora neko da zamijeni, e sad - ko može? Najbliži tome je Vasilije Micić iako ne igra isto mjesto, ali ako popravi formu, onda će on nadoknaditi to. Ako ne bude on bio taj faktor, onda će Marko Gudurić morati da igra bolje, a pogotovo Vanja Marinković. Utakmica protiv Češke je dobra jer nemamo pritisak, pobijedićemo, ali ovu utakmicu treba da iskoristi Nikola Milutinov da se vrati u formu. Ovu utakmicu bi trebalo Milutinov, Micić i Marinković da postignu bar 15 poena, jer su na prošloj utakmici postigli nula, da malo izađu iz tunela, malo nešto urade, da se pripreme za utakmicu sa Turcima, koja će biti važnija i teža."

Još jednom je Đurović upozorio: "Stalno slušam 'kako ćemo bez Bogdana?' Ne valja to, to se prenosi na igrače u Rigi. A on (Bogdan Bogdanović), ako osvojimo medalju, daj Bože zlatnu, on normalno treba da je dobije i da bude na balkonu ako bude bile dočeka. Ali ne smijemo da ga spominjemo tokom mečeva, najjača ekipa je ona koja izađe na teren, ovo je ta i šta možemo", rekao je u emisiji Arene sport pred početak susreta Srbije i Češke.