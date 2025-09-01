Udarac za Njemačku na Eurobasketu: Fojtman završio turnir zbog povrede

Jedan od favorita na Eurobasketu, reprezentacija Njemačke, ostala bez Johanesa Fojtmana.

Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Nažalost, sve je više povrijeđenih košarkaša na Eurobasketu 2025, pa tako dugačka sezona uzima maha. Sada su loše vijesti čuli i u taboru košarkaške reprezentacije Njemačke gdje je Johanes Fojtman završio takmičenje i neće se zato više vraćati do kraja turnira.

Kako je saopšteno iz tabora Njemačke, Fojtman mora na operaciju zbog toga što je doživio povredu u ranoj fazi turnira i zato ga nije bilo danas u sastavu za pobjedu protiv Velike Britanije (120:57).

"Johanes Fojtman više neće biti na raspolaganju timu Njemačke za ostatak turnira. Dalje dijagnostičke analize otkrile su povredu kod centra Bajerna iz Minhena koja zahtjeva operativni zahvat", navedeno je iz tabora Njemačke iz Tamperea, a iskusni centar je već otišao u Minhen.

Na ovom turniru Fojtman je odigrao dvije utakmice, protiv Crne Gore i Litvanije, a imao je prosjek od 16,5 minuta. Ipak, nije toliko doprinosio kao inače, tako da je njegov prosjek bio 1,5 poena, 2,5 asistencije i tri skoka.

Podsjetimo, prethodno je Srbija ostala bez Bogdana Bogdanovića, a Letonija bez Andrejsa Gražulisa.