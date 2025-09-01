"Gori" cijela Riga: Letonija srušila Portugal, komplikuje se situacija u grupi Srbije

Velika pobjeda Letonije nad Portugalom u pretposljednjem kolu grupne faze Eurobasketa 2025.

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaška reprezentacije Letonije pobijedila je Portugal 78:62 u pretposljednjem kolu grupne faze Eurobasketa 2025, čime je dodatno zakomplikovala situaciju u grupi "A" u kojoj se takmiči i Srbija. Letonija, Portugal i Estonija su imale po pobjedu u dosadašnjem dijelu takmičenja i jasno je bilo koliko je današnji duel važan za generalni poredak, a domaćin je iskoristio podršku s tribina da dođe do velikog trijumfa.

Letoniju je predvodio Kristaps Porzingis sa 21 poenom i devet skokova, dok su još trojica igrača bila dvocifrena. Šmits je imao 15, Davis Bertans 14, a njegov brat Dairis još 11. Kod Portugala praktično su igrala samo dvojica - Lišboa je imao 17, a Keta 16.

U posljednjem kolu gledaćemo duel Estonije i Portugala, odnosno Letonije i Češke, jedine reprezentacije koja do sada nema pobjedu u Rigi. Podsjetimo, Češka večeras igra protiv reprezentacije Srbije (3-0), a potom će odluku o pobjedniku "A" grupe donijeti duel Turske i Srbije.



