Pešić nakon Češke: Gdje da mijenjamo ambicije, strijeljali bi nas

Srbija je rutinski slavila 82:60, a ono što brinu su povrede. Tako je Nikola Jović raskrvario prst, a Micić je dobio udarac u rebra.

Izvor: EPA/TOMS KALNINS

Srbija je očekivano slavila u duelu sa Češkom 82:60 i tako stigla do četvrtog trijumfa na Eurobasketu.

Selektor Svetislav Pešić očekivano je dao minutažu igračima koji su u prethodna tri meča manje igrali, a najviše su oči srpskih navijača bile uprte u Vasilija Micića, od kojeg se očekuje mnogo, naročito nakon povrede Bogdana Bogdanovića.

"Četvrta pobjeda na turniru i važno je da popravljamo dijelove naše igre. Htjeli smo da damo minute Miciću, da vidimo kako može da riješi neke situacije u napadu. Teško je igrati protiv Češke. Mladi su i ambiciozni. Na kraju krajeva, ovo je jedan meč manje za nas", rekao je Pešić na konferenciji za medije po završetku duela sa Česima.

Izvor: fiba.basketball

Odigrao je solidno Micić, a onda je u finišu zbog povrede, držao se za rebra, a svi se nadamo da nije u pitanju ništa ozbiljno.

"Dobro je. Sve je u redu", bilo je sve što je rekao Pešić o povredi srpskog plejmejkera.

Slijedi meč sa neporaženim Turcima. Već na meču sa Česima selektor "orlova" isprobao je taktiku sa dva centar - Nikola Jokić i Nikola Milutinov zaigrali su večeras zajedno.

"Mi smo već igrali na Olimpijskim igrama sa Jokićem i Milutinovim zajedno. Treba nam malo više mesa u reketu. Što se tiče utakmice sa Turskom, biće to velika utakmica, jedna od jačih, pred početak ovih kvalifikacionih za dalje. Oni igraju dosta dobro u kontinuitetu. Nema tu velikog iznenađenja. To je najbolja Turska u istoriji, možda ne računajući kad je igrao Turkoglu, onda sa Bošom Tanjevićem. Sklopili su se, svi su zdravi, imaju pun roster i imaju tri visoka, tri pleja, šutere... Rekao sam već da su oni najozbiljniji kandidati za medalje. Za koje, vidjeće se", rekao je Pešić.

"Oni su kompletan tim, vrhunska ekipa, teško je reći da li su bolji spolja ili unutra. Pretpostavljam da mislite na napad, ali nije to samo balans napada i odbrane, nego su dobri unutra i spolja. Kompletna su ekipa", dodao je Pešić.

Izvor: MN PRESS

Na pitanje da li su se ambicije promijenile nakon povrede kapitena Bogdanovića, Pešić je rekao:

"U kom smislu ambicije? Gdje mi smemo da mijenjamo ambicije... Odmah bi nas strijeljali. Znamo odakle dolazimo. Ambicije se ne mijenjaju nijednog trenutka sa Bogdanovićem ili bez njega. Svaka utakmica je najvažnija. Mi se sad spremamo za Turke, vidjećemo šta će se dešavati. Nije dobro, ali to je tako. Nisu uvijek dobra velika očekivanja. Ja to ne govorim vama, imam priliku da se javim mojim igračima preko konferencija za medije. Realni ciljevi su teško ostvarivi. I to je teško", rekao je Pešić i dodao da je bio emotivan rastanak sa Bogdanovićem.

"Žao mi je što je na ovakav način završio prvenstvo, ali to je sport. Dešavaju se takve stvari. Nije ni prvi ni posljednji. Imali smo mi u prošlosti, vidim i druge ekipe, sad sam čuo za Jokubaitisa iz Litvanije, to su takve stvari koje ne možeš da predvidiš. Bogdan je uz nas i svi bismo voljeli da se opet vidimo, ali to zavisi od dalje rehabilitacije u klubu."